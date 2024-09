- Procuramos a chegada do Nagelsmann.

Gordon Herbert, o novo treinador de basquete de Munique (65 anos), está animado com a possibilidade de uma visita de Julian Nagelsmann, o treinador da seleção alemã de futebol (37 anos). Herbert, que já visitou a seleção alemã de futebol como treinador da seleção de basquete antes do Campeonato Europeu, tem grande respeito pelo enfoque visionário e habilidades de gestão de Nagelsmann.

"Tenho uma admiração tremenda por ele", disse Herbert em Munique. "Ele tem uma ideia clara de onde quer chegar e suas habilidades de resolução de problemas são pontuais. É sempre legal quando treinadores de diferentes esportes passam por aqui".

Herbert ficou de fora da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris em agosto, após perder para a Sérvia. "Foi uma decepção", admitiu.

Trabalho pela frente

Reconectar com alguns de seus ex-jogadores da seleção em Munique torna sua transição para o treinamento de clube mais suave. "O período de transição é muito menos assustador", disse ele. "Isso torna todo o processo muito mais direto. É uma grande vantagem".

A ambição de Herbert é conquistar o campeonato alemão e chegar à final da EuroLeague com Munique. "Tem muito trabalho pela frente", disse ele. Ele está ansioso para ver sua nova equipe jogar com mais intensidade e velocidade.

Herbert está otimista com o FC Bayern

Herbert não tem suficiente do seu novo trabalho. "A marca do FC Bayern Munich é uma das melhores do mundo", disse ele. "É uma honra treinar aqui". Ainda não conversou com o patrono do Bayern e fã de basquete Uli Hoeneß, mas eles assistiram a um jogo de futebol juntos no ano passado.

O primeiro evento público da equipe será em um torneio em Ljubljana, Eslovênia, mais tarde nesta semana. O início da temporada da Bundesliga será no dia 20 de setembro (20:00) em casa contra os Niners Chemnitz.

Herbert mencionou que admira o enfoque de Nagelsmann na Bundesliga alemã, dizendo: "É sempre fascinante quando treinadores de diferentes esportes visitam minha equipe na Bundesliga alemã". Mais tarde, falando sobre sua paixão pelo futebol, mencionou: "O FC Bayern Munich, com sua forte presença na Bundesliga alemã, é uma marca que respeito e me sinto sortudo por estar treinando".

Leia também: