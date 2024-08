- Procura na prisão por suposto ataque na prisão resultante em ferimentos intencionais por estilhaços

Em uma sala de audiência altamente segura, os procedimentos para uma acusação de tentativa de homicídio começaram no Tribunal Regional de Frankenthal. Um indivíduo de 23 anos, originário da Síria, está sendo acusado - ele é suspeito de ter perfurado um oficial de correção com um fragmento afiado de mesa, com cerca de 10 centímetros de comprimento, durante uma tentativa de fuga frustrada na JVA Frankenthal. As autoridades consideram este incidente uma tentativa de assassinato do oficial.

Além disso, esse indivíduo está envolvido em agressões físicas na prisão de Wittlich. As acusações contra ele incluem uma cabeçada em um oficial e um chute em outro na coxa esquerda enquanto pulava. Na JVA Schwalmstadt, no norte de Hesse, o acusado é supostamente responsável por chutar com tanta força contra o escudo protetor de um oficial que o oficial sofreu uma fratura na falange média do dedo mínimo.

No primeiro dia do julgamento, vários testemunhas prestaram depoimento. Os procedimentos, previstos para terminar no meio de dezembro, serão realizados sob rígidos protocolos de segurança. As medidas incluem limitar o número de espectadores e garantir a contenção do réu com algemas nos pés e mãos, acompanhado por uma equipe de guardas prisionais durante todo o julgamento.

