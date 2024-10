Proclamação triunfal contra a FIFA: "O sistema expirou"

O próximo deslocamento no mercado de transferências do futebol é inegável, de acordo com a condenação do Tribunal Europeu de Justiça contra a FIFA. A amplitude dessa transformação ainda está por ser determinada. A equipe jurídica representando o jogador afetado expressa vastas implicações - anunciando triunfalmente uma vitória significativa.

O escritório de advocacia "Dupont - Hissel", representando o ex-jogador francês Lassana Diarra, vê a decisão do Tribunal Europeu de Justiça contra as regulamentações de transferência da FIFA como uma vitória significativa com implicações de longo alcance. "O sistema deixa de existir quando seus componentes fundamentais são eliminados", afirmou o escritório. O TJUE reprovou inequivocamente e severamente as regulamentações que servem como base do sistema de transferências estabelecido e administrado pela FIFA.

O tribunal emitiu sua decisão na sexta-feira, concluindo que algumas regulamentações da FIFA sobre a transferência internacional de jogadores profissionais de futebol contrariam a lei da União. Isso fere a liberdade de movimento dos trabalhadores e as leis da concorrência.

Em particular, a questão gira em torno de casos em que um jogador quebra prematuramente seu contrato de trabalho sem motivo válido, o que foi apontado pelo antigo clube de Diarra, o Lokomotive Moscow. De acordo com as regras da FIFA, uma taxa de penalidade é então imposta, pela qual tanto o jogador quanto o clube que busca assinar o profissional se tornam responsáveis. Em 2014, Diarra foi ordenado a pagar 10,5 milhões de euros, apesar de uma decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o que prejudicou sua esperada transferência para um clube belga.

A equipe jurídica de Diarra acredita que a decisão abre caminho para reformas extensas, como acordos coletivos de trabalho para jogadores profissionais de futebol e potenciais demandas por danos contra a FIFA. "As irregularidades da FIFA foram comprovadas, e o princípio de que todos os jogadores sofreram danos também foi comprovado. O único desconhecido agora é o valor dos danos", afirmou a equipe.

No entanto, a FIFA expressou confiança na decisão, confirmando novamente a legitimidade dos princípios fundamentais do sistema de transferências. Apenas duas seções de duas regulamentações da FIFA estão sendo questionadas. A decisão agora será examinada.

A decisão do Tribunal Europeu de Justiça desencadeou numerous 'transfers and rumours' no mundo do futebol, à medida que clubes e jogadores podem renegociar contratos sem temer penalidades excessivas. A vitória de Lassana Diarra e sua equipe jurídica pode redesenhar significativamente a dinâmica do mercado de transferências.

Leia também: