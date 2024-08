- Procissão fúnebre com um caixão carmesim em forma de cilindro marcou a despedida de Richard Lugner

Muitos indivíduos se reuniram em Viena hoje, especificamente no sábado, para prestar homenagem à vida do distinto homem de negócios e figura influente da sociedade, Richard. Uma homenagem solene foi realizada na Catedral de São Estevão durante as horas da manhã para o falecido.

Ao chegar, a família Lugner - de acordo com o "krone.at" - foi apresentada ao caixão vermelho, adornado com o icônico chapéu de topo de ópera de Richard, no Riesentor. Em seguida, foi levado para a igreja para visitação. Estavam presentes, segundo consta, Jacqueline Lugner, parceira de Leo Lugner, sua mãe Christina Lugner, uma das ex-esposas do empresário, e Simone Lugner, sua atual viúva, que chegou mais tarde.

Na cerimônia de despedida emocionante em Viena, de acordo com a mídia austríaca, foram homenageados Richard por suas antigas relações, como Anastasia Sokol e Nina Bruckner, assim como várias celebridades.

Enterro Privado para o Falecido Richard Lugner

Aos 91 anos, Richard "Mörtel" Lugner, residente em Viena-Döbling, partiu tranquilamente de sua villa em 12 de agosto. Um emocionante postagem no Instagram anunciou sua partida pacífica. Está planejado um enterro privado para o falecido Richard Lugner, que se casou seis vezes, pela última vez em junho de 2024, em uma cerimônia íntima com familiares e amigos próximos após o funeral público. Seu lugar de descanso eterno será em uma cripta no Cemitério de Grinzing em Viena-Döbling após um serviço funeral privado na igreja de Kaasgraben.

Richard Lugner chamou a atenção por suas aparições anuais no Baile da Ópera de Viena, onde o empresário exibiu seu traje característico - fraque e chapéu de copa, com seu sorriso perpétuo - ao lado de uma famosa companheira feminina que ele convidou para sua caixa no baile da ópera. Em muitas dessas ocasiões, ele foi acompanhado por estrelas como Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale e Pamela Anderson.

