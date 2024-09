Processo de votação na Turíngia e na Saxónia

Em Turíngia, com a coalizão liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, não há maioria e, consequentemente, não há controle total. O líder da CDU, Mario Voigt, não descarta uma colaboração com o BSW e o SPD. Nenhum dos outros partidos demonstra interesse em fazer parceria com a AfD.

Em Saxônia, a CDU, liderada pelo Primeiro-Ministro Michael Kretschmer, e a AfD estão em uma disputa acirrada, segundo as pesquisas. A atual coalizão de CDU, SPD e Verdes enfrenta incertezas quanto à sua maioria. Kretschmer também não descarta uma possível relação com o BSW. O Left corre o risco de perder sua representação parlamentar em Saxônia, enquanto os Verdes e o FDP podem enfrentar uma situação semelhante em Turíngia.

As primeiras projeções são esperadas após o fechamento das seções de votação às 18h. As eleições nestes dois territórios do leste da Alemanha servem como termômetro para a opinião pública da coalizão semáforo de Berlim.

