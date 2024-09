- Problemas persistentes na linha 1 do S-Bahn devido a uma interrupção do sinal

Uma falha noturna envolvendo um incêndio e uma interrupção na comunicação prejudicou o serviço da S-Bahn da linha S1. De acordo com um porta-voz, os trens estão operando com um intervalo de 20 minutos entre Potsdam e Berlin-Schöneberg. A causa? Uma interrupção de sinal em Berlin-Zehlendorf, revelou o porta-voz. Anteriormente, um incidente de incêndio na estação S-Bahn Botanischer Garten também havia causado transtornos. O trecho entre Zehlendorf e Schöneberg foi fechado temporariamente.

Em um episódio diferente, um problema no sistema de frenagem do trem da S-Bahn gerou uma nuvem de fumaça. Um representante do Corpo de Bombeiros de Berlim informou à Agência Alemã de Notícias sobre isso. Como o trem estava parado na época, todos os passageiros evacuaram com segurança. Não foram relatadas vítimas. "Não foi necessária nenhuma intervenção", acrescentou o representante, já que havia 42 pessoas no local.

A interrupção na comunicação durante o incidente da S-Bahn não se limitou apenas a problemas de sinal, já que a equipe de bombeiros também encontrou dificuldades para coordenar sua resposta devido ao sistema de comunicação prejudicado. A equipe de bombeiros conseguiu apagar o incêndio na estação S-Bahn Botanischer Garten, demonstrando sua perícia em combater incêndios em condições desafiadoras.

