- Problemas de peso impedem o departamento de bombeiros de subir a escada.

Para remover um cadáver notavelmente pesado do quarto andar de um prédio em Berlim-Neukölln, os serviços de emergência tiveram que intervir. A morte inesperada do infeliz de 34 anos exigiu transporte para o departamento de patologia forense antes do amanhecer de quarta-feira, como confirmado pela polícia e pelo corpo de bombeiros. Infelizmente, o peso do indivíduo era tão considerável que tornou desafiador removê-lo pelas escadas.

Em resposta ao problema, o corpo de bombeiros enviou um caminhão equipado com uma escada extensível. O corpo, em uma maca, foi preso à cesta da escada e lentamente baixado até o chão. Uma foto do evento foi compartilhada pelo jornal "B.Z.". Relatos sugerem que o falecido pesava uma substancial 150 quilos. O corpo de bombeiros afirmou que tais ocorrências não são incomuns, especialmente quando os corpos são excessivamente pesados e as escadas são muito estreitas.

A intervenção do corpo de bombeiros na situação envolveu técnicas de combate a incêndios, especificamente utilizando uma escada extensível. Apesar do peso do falecido ser superior a 150 quilos, tais equipamentos de combate a incêndios são frequentemente necessários para transportar cadáveres pesados.

Leia também: