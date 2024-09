Problemas de nível nacional com transacções com cartão de crédito na Alemanha em consequência de um mau funcionamento do sistema informático.

Parece que vários clientes de bancos estão tendo dificuldades para usar seus cartões de débito e crédito para pagamentos. Este problema parece estar relacionado a uma falha técnica em um provedor de serviços de TI e está afetando diferentes tipos de transações, incluindo crédito, débito e até mesmo transações com girocard, de acordo com o Comitê da Indústria Bancária Alemã. Este problema pode afetar transações em dinheiro em supermercados e saques em caixas eletrônicos. É importante destacar que este problema não está limitado a bancos específicos.

No entanto, saques em caixas eletrônicos usando girocards estão funcionando normalmente. Em algumas situações, pagamentos por débito direto ainda podem ser possíveis. Além disso, o uso de cartões fora do país também está sendo afetado.

A Autoridade Federal de Segurança de Informações (BSI) reconheceu as complicações nas transações com cartão em várias instituições financeiras. Eles confirmaram que estão em contato com as partes afetadas e as autoridades relevantes.

Nenhum indício de ataque cibernético

De acordo com as informações atuais, a fonte do problema parece estar relacionada a problemas dentro do provedor de serviços de TI e provedores associados. O Comitê da Indústria Bancária Alemã, junto com os operadores e provedores do sistema de pagamento, estão investigando a situação para identificar a causa raiz e a extensão do problema. Todos os envolvidos estão trabalhando incansavelmente para resolver o problema. Até agora, não há indicação de um ataque cibernético.

O Comitê da Indústria Bancária Alemã está pressionando para uma resolução rápida deste problema pelo provedor de serviços afetado. O provedor de serviços problemático é a First Data, uma empresa pertencente ao conglomerado americano Fiserv. Eles relataram um problema técnico com alguns serviços de processamento e estão trabalhando dia e noite para resolvê-lo, prometendo atualizar seus clientes assim que possível.

