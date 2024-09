- Prisioneiro devido à associação com o EI - detido após a sentença.

Devido ao seu apoio ao grupo extremista conhecido como Estado Islâmico (EI), um homem sírio de 29 anos recebeu uma sentença de três anos em Berlim. O indivíduo, que estava foragido, foi preso logo após a decisão e está atualmente detido em prisão preventiva, como confirmou um porta-voz do tribunal. Vale destacar que a sentença ainda está sujeita a aprovação final.

De acordo com a decisão do tribunal de Berlim, esse indivíduo, que abriga ideologias islâmicas extremas, juntou-se à organização terrorista Estado Islâmico em 2014 em seu país natal. Segundo a sentença, ele foi designado para tarefas menores, como verificar pessoal e veículos. No entanto, ele ficou insatisfeito com seu papel e mudou-se para a Alemanha em 2015, onde recebeu status de refugiado.

No entanto, ele continuou a manter contato com vários membros do EI baseados na Síria e permaneceu leal ao grupo, como foi mencionado na sentença de hoje pelo juiz presidente. Entre outras coisas, ele reuniu informações sobre um defensor dos direitos humanos sírio residente em Berlim e disseminou propaganda do EI através de várias plataformas de mensagens para atrair mais apoiadores e recrutas.

