Príncipe Harry e Meghan Markle ficarão em hotéis separados na noite anterior ao casamento

O Príncipe Harry vai passar a sua última noite de solteiro com o seu irmão e padrinho, o Príncipe William, no Coworth Park Hotel, que faz parte da Dorchester Collection.

Situado em vários hectares de um parque exuberante, o Coworth Park é uma casa de campo a cerca de 20 minutos de Windsor, com suites opulentas e interiores luxuosos, onde os preços vão desde £1.270 ($1.725) por noite.

Entretanto, a noiva, juntamente com a sua mãe, Doria Ragland, ficará alojada no Cliveden House Hotel. Cliveden House é um hotel de cinco estrelas numa mansão do século XVII, a cerca de 30 minutos de carro de Windsor.

Os preços de uma suite, com obras de arte originais, tectos altos, salões generosos e uma cama king-size, são a partir de cerca de £1.535 ($2.088).

Os terrenos imaculadamente mantidos também incluem duas piscinas e um magnífico spa - para o caso de a noiva querer uma última sessão de mimos antes do grande dia.

Com o casamento a poucos dias de distância, estão a ser feitos os últimos preparativos para as núpcias iminentes.

No sábado, foi divulgada uma imagem do elaborado aviso de consentimento da Rainha Isabel II para o casamento.

Relacionadas: Tudo o que precisa de saber sobre o casamento real

Conhecido como o "Instrumento de Consentimento", o documento em que a Rainha reconhece oficialmente o casamento é "escrito à mão e iluminado em velino por um de um painel de artistas scrivener retidos pelo Crown Office", de acordo com uma declaração do Palácio de Buckingham.

O aviso apresenta um intrincado desenho de um dragão vermelho, o símbolo heráldico do País de Gales, e os emblemas florais de Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte: a rosa, o cardo e o trevo. Inclui também duas papoilas douradas, a flor oficial do estado natal de Markle, a Califórnia.

Será oferecido aos recém-casados após o casamento.

A Rainha deu o seu consentimento formal ao casamento numa reunião do Conselho Privado em 14 de março.

Ray Sanchez e James Gray, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com