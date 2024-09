- "Primo FUN" experimentado no US Open

Estrela do Tênis Bulgara Grigor Dimitrov (33) Recebe Gritos de Torcida de Serena Williams (42) e Alicia Keys (43) ao Vencer Andrey Rublev (26) no US Open. O Duo Foi Avistado Animado no Torcedores, Tirando Fotos, Selfies e até Compartilhando Nas Redes Sociais.

Fotos provam que a ex-jogadora de tênis e a renomada musician assistiram ao jogo de 16 avos no dia 1 de setembro. O jogo de quase quatro horas viu esses amigos levantando as mãos repetidamente em aplausos e gritando animadamente por Dimitrov. Eles também conversaram animadamente durante os intervalos e tiraram selfies juntos. Celebridades como o cantor John Mayer (46) e a "mestra" de Bridgerton Shonda Rhimes (54) também fizeram parte do grupo.

Williams e Keys Irradiam "Vibes de Irmãs Sinceras"

Após o jogo, ambas as damas compartilharam seus momentos em suas contas de mídia social. Williams intitulou a dela "Apenas um tempo maravilhoso no US Open", enquanto Keys respondeu, "Vibes de irmãs verdadeiras! Cheio de amor, respeito e tanta diversão! Que dia incrível!" Em seu perfil pessoal, Keys falou sobre seu "espírito de Nova York" e sua "irmã" Serena. Eles também promoveram a produção da Broadway "Hell's Kitchen" com a música de Alicia Keys, que tem um toque da própria história de vida.

Dimitrov Agradecido pelo Apoio

Grigor Dimitrov, que garantiu uma vaga nas quartas de final do US Open pela primeira vez em cinco anos, ficou encantado com o apoio inabalável de Williams e Keys. Em uma entrevista, ele confessou: "a presença dela nunca me causa ansiedade. Estou feliz que ela está aqui. O ambiente estava ótimo", expressando sua gratidão à sua amiga próxima Serena. Ele considerou "maravilhoso" se apresentar diante de "amigos e familiares". No dia 3 de setembro, Dimitrov enfrentará o americano Francis Tiafoe (26) nas semifinais do US Open.

