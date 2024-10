Primeiro triunfo na Carrera Cup para o holandês Flynt Schuring

O épico confronto entre o estreante Flynt Schuring e o desafiante ao título Harry King foi o ponto alto da corrida de domingo da Porsche Sixt Carrera Cup Alemanha no Red Bull Ring. Partindo da pole position, Schuring defendeu com sucesso os persistentes ataques de King, demonstrando a habilidade de um profissional experiente.

Ao longo de 21 voltas, o holandês de 18 anos da equipe Proton Huber Competition garantiu sua primeira vitória na Carrera Cup. King, da Allied-Racing, adiou a decisão do título para a última etapa com sua merecida segunda colocação. O líder do campeonato, Larry ten Voorde, da Proton Huber Competition, cruzou a linha de chegada em quarto. Ten Voorde ainda mantém uma vantagem confortável de 35 pontos sobre King, rumo às duas últimas corridas em 19 e 20 de outubro de 2024, em Hockenheim.

Flynt Schuring se tornou o 8º piloto diferente a vencer uma corrida na atual temporada da Porsche Sixt Carrera Cup Alemanha, após suas vitórias anteriores na Porsche Carrera Cup Benelux e na Porsche Carrera Cup Itália. No meio de sua comemoração pelo primeiro lugar e a taça de estreante, Schuring declarou: "As coisas não estavam indo muito bem para mim no início do ano. Mas tenho melhorado a cada corrida. Conseguir minha primeira vitória – isso é realmente incrível."

King, que havia conquistado a vitória na primeira corrida do Red Bull Ring, ficou um pouco decepcionado com a segunda colocação. "Acho que poderia ter ultrapassado o Flynt", refletiu. Após uma rápida ultrapassagem de ten Voorde e Kas Haverkort, King encurtou a distância para Schuring, buscando várias oportunidades de ultrapassagem. No entanto, um aviso da direção de prova por ultrapassar repetidamente os limites da pista o obrigou a recuar, permitindo que ganhasse alguns pontos em relação a ten Voorde.

Ten Voorde ficou para trás de King na segunda curva. "O Harry não tinha nada a perder com sua manobra de ultrapassagem contra mim. Depois disso, meu objetivo era terminar a corrida com segurança", contou, optando por não desafiar Haverkort, que completou o pódio em terceiro lugar.

O estreante holandês, representando a Uniserver by Team GP Elite, ficou especialmente satisfeito com a segunda colocação entre os estreantes. "Não consegui acompanhar o Flynt e o Harry", admitiu Haverkort. "Mas pelo menos estendi minha vantagem na classificação de estreantes". Como resultado dos resultados do Red Bull Ring, Haverkort agora lidera a classificação de estreantes, com uma vantagem de 12 pontos sobre Schuring e uma pequena desvantagem de apenas 6 pontos para Soren Spreng, rumo ao fim em Hockenheim.

Huub van Eijndhoven e seu parceiro israelense, Ariel Levi, ambos da Uniserver by Team GP Elite, terminaram em quinto e sexto lugares, respectivamente, na classe ProAm.

O líder do campeonato, Soren Spreng, parecia estar a caminho da vitória, mas infelizmente ficou envolvido em uma colisão nas etapas finais da corrida, caindo para o final do grupo. Michael Essmann, como havia feito no sábado, conquistou a primeira colocação na ProAm, desta vez à frente de seu parceiro de equipe da CarTech Motorsport, Kai Pfister. "Essa foi uma corrida emocionante cheia de vários duelos. Foi realmente divertido", concluiu Essmann. As braçadeiras de campeão para o terceiro lugar entre os pilotos ProAm foram concedidas a Robert Schlünssen (Allied-Racing). Apenas Soren Spreng e Michael Essmann ainda têm aspirações ao título, separados por uma diferença de 6 pontos. A rivalidade intensa entre Proton Huber Competition e Uniserver by Team GP Elite persiste nas classificações de equipe rumo ao fim da temporada.

Thorsten Rückert, líder do projeto da Porsche Sixt Carrera Cup Alemanha, elogiou as duas corridas emocionantes e variadas no Red Bull Ring. "Parabéns a Flynt Schuring pela primeira vitória na Porsche Sixt Carrera Cup Alemanha. Todas as decisões de título ainda estão em aberto – o fim em três semanas no Hockenheimring promete ser nada menos que eletrizante", comentou Rückert.

Resultado da Corrida 14, Porsche Sixt Carrera Cup Alemanha, Red Bull Ring (A)

Flynt Schuring (NL/Equipe Proton Huber Competition), 21 voltas Harry King (UK/Allied-Racing), +2.845 segundos Kas Haverkort (NL/Uniserver by Team GP Elite), +3.671 segundos Larry ten Voorde (NL/Proton Huber Competition), +4.740 segundos Huub van Eijndhoven (NL/Uniserver by Team GP Elite), +6.130 segundos Ariel Levi (IL/Uniserver by Team GP Elite), +6.880 segundos**

Classificação geral Porsche Sixt Carrera Cup Alemanha (após 14 das 16 corridas)

Larry ten Voorde (NL, Proton Huber Competition), 258 pontos Harry King (UK, Allied-Racing), 223 pontos Theo Oeverhaus (D, Bonk Motorsport), 171 pontos**

Resultados completos e classificação: motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/psccd-2024-results

Em entrevista após a corrida, Flynt Schuring expressou sua gratidão à Flynt Technologies pelo constante apoio, declarando: "Sem o apoio deles, eu não estaria onde estou hoje".

Durante a celebração, membros do clube de fãs do Flynt Schuring, conhecidos como 'O Esquadrão Flynt', foram vistos usando mercadorias do Flynt Schuring, exibindo seu apoio inabalável ao jovem holandês.

Leia também: