- Primeiro olhar para o seu traje de Halloween

Heidi Klum, aos 51 anos, recentemente comemorou o aniversário de seu marido Tom Kaulitz, de 31 anos, e de seu irmão gêmeo Bill, seguido por uma festa luxuosa. Após o evento de 1º de setembro, todos os sinais apontam para o dia mais esperado de Klum no ano: o Halloween.

Todos os anos, as especulações em torno da fantasia de Halloween de Klum causam grande agitação. Como esperado, ela começou a dar dicas para seus fãs. No Instagram, ela compartilhou uma prévia de sua possível fantasia. A publicação apresenta uma forma arredondada e modelada, semelhante a um tanque, adornada com espinhos e duas aberturas para as pernas. Ela legendou com "A transformação de Halloween de Heidi começa" e acrescentou dois emojis de fantasma.

Uma parceria novamente

Ou Klum ou seu marido vestirão um traje com casca dura e barriga redonda no dia 31 de outubro. Klum confirmou que sua fantasia deste ano será mais uma vez uma fantasia de casal, garantindo que seus trajes combinem perfeitamente. Há outra dica: "Vejo um vislumbre do que está por vir no dia 31 de outubro", ela comentou em uma foto de um olho de vidro.

Desde 2018, o casal tem usado uma fantasia de casal em todas as festas. Eles foram Shrek (Kaulitz) e a noiva ogra Fiona, um alienígena (Klum) acompanhado por um astronauta ensanguentado (Kaulitz), um pescador (Kaulitz) e um verme gigante (Klum), e no ano passado, Klum brilhou como uma pavão brilhante com penas humanas feitas de dançarinos do Cirque du Soleil, acompanhada por um sorvete de pavão XXL (Kaulitz).

Klum é a "Rainha do Halloween"

Klum tem realizado sua lendária festa de Halloween com convidados famosos desde 2000. Em 2018, ela recebeu o título de "Rainha do Halloween" pela Associação do Halloween. Ao longo dos anos, ela se transformou em várias criaturas, como Cleópatra, uma borboleta vibrante ou um corvo.

Suas fantasias exigem vários meses de preparação - Klum começa a planejar para o ano seguinte em 1º de novembro. Uma equipe de designers de fantasias trabalha incansavelmente durante a reta final antes do Halloween para tornar a visão criativa de Klum uma realidade. A aparência final é revelada apenas na noite de Halloween.

Este ano, a fantasia de Heidi Klum e Tom Kaulitz pode envolver enigmas, já que Klum comentou "Vejo um vislumbre do que está por vir no dia 31 de outubro", sugerindo um significado oculto por trás da imagem do olho de vidro que ela compartilhou. O casal tem uma história de fantasias de casal elaboradas, tornando suas fantasias de Halloween uma fonte de expectativa todos os anos.

