Primeira ocorrência de bombas de deslizamento dos EUA na Ucrânia às 10:57 (hora de Fritz)

Presidente Zelensky viaja aos EUA para revelar sua "estratégia de vitória" e buscar assistência militar adicional. Biden assegura um pacote de armas avaliado em quase oito bilhões de dólares para a Ucrânia. De acordo com o repórter da ntv Gordian Fritz, isso representa um aumento significativo em comparação com as entregas anteriores.

10:20 Perspectiva da Inteligência: EUA esperam severas represálias se mísseis de longo alcance forem autorizados

A comunidade de inteligência dos EUA vê o uso de mísseis ocidentais de longo alcance contra o interior profundo da Rússia como uma empreitada de alto risco. Conceder tal permissão do Ocidente pode resultar em severas repercussões, de acordo com um relatório de inteligência não publicado pelo "The New York Times". As agências supostamente consideram várias respostas da Rússia, que vão desde incêndios e sabotagem contra instalações europeias até potenciais ataques letais contra sites de apoio militar dos EUA e europeus. Não se espera que a Rússia execute esses ataques publicamente; eles seriam executados através de operações de inteligência sigilosas. De acordo com "The New York Times", a inteligência dos EUA também acredita que a Ucrânia atualmente não possui mísseis de longo alcance suficientes para influenciar significativamente o rumo do conflito. O risco, de acordo com essa avaliação, é superado por um sucesso incerto a um custo alto. O jornal sugere que essa incerteza pode contribuir para a dificuldade do processo de tomada de decisão do Presidente Biden.

09:57 Munz sobre nova ameaça de Putin: proibição de exportação de matérias-primas "não terá impacto significativo no Ocidente"

A Rússia ameaça os EUA com consequências se aprovar o uso de armas de longo alcance contra alvos russos. O Presidente Putin planeja implementar restrições à exportação de matérias-primas estratégicas como retaliação contra o Ocidente, incluindo urânio. O repórter da ntv Munz contextualiza e analisa as consequências.

08:40 Marinha ucraniana confusa com construção russa

Um projeto de construção russo não identificado perto da Ponte de Crimeia deixou a Marinha ucraniana confusa. O porta-voz da Marinha, Dmytro Pletenchuk, relatou ao "The Kyiv Independent" na televisão ucraniana que a construção está em andamento, mas o propósito ainda é desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, uma nova passagem ou outra estrutura hidrotécnica; porém, ainda é cedo para tirar conclusões." Pletenchuk duvida que os russos consigam concluir o projeto devido às más condições climáticas. "Eles consistentemente tentam colocar algo de novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras. Porém, após cada tempestade, eles acabam na praia." A ponte conecta a Rússia à Península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia.

08:08 Cidade do sul da Ucrânia sob ataque, vários mortos

A cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três pessoas morreram no ataque de drone russo desta manhã, relatou o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todas as vítimas eram idosas, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou danos a edifícios e veículos, além de vários incêndios.

07:40 Roth pede "muito mais" apoio militar europeu para a Ucrânia

O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo um maior apoio militar europeu à Ucrânia. "Os grandes países europeus devem aumentar significativamente seu envolvimento militar para que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Chegou a hora de mobilizar todos os recursos para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações." Roth argumenta que "quem quiser encerrar o conflito o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia os meios necessários". O poder militar e a diplomacia trabalham juntos. "A Rússia só estará pronta para negociações quando Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível."

07:09 Baerbock defende entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra o apoio fraquejando

A Ministra das Relações Exteriores, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra o apoio fraquejando para Kyiv. "A noção de que não haveria lutas ou mortes na Ucrânia se as armas de defesa não estivessem presentes é tão simplista quanto equivocada", disse Baerbock na Debate Geral da ONU em Nova Iorque na quinta-feira. "Se a Rússia parar seus ataques, a guerra acabará. Se a Ucrânia parar de se defender, estará acabada para ela." O Presidente Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho com um bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin não indicar uma disposição para negociar, reduzir nosso apoio significaria "que os hospitais e crianças da Ucrânia ficariam desprotegidos. Significaria mais crimes de guerra, possivelmente até em outros países." Baerbock enfatiza que a Rússia "sempre brincou com a inviolabilidade dos Estados Bálticos e das fronteiras da Polônia".

06:45 Eslovênia: não deve excluir antecipadamente armas de precisão para Kyiv

O governo da Eslovênia aconselha contra decisões antecipadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no território russo, apesar da dúvida alemã. "Geralmente não é sábio excluir certos tópicos antecipadamente", disse o Primeiro-Ministro Robert Golob à margem da Debate Geral da ONU em Nova Iorque. "É um tópico desafiador, mas eu acredito que todas as opções devem ser exploradas e a melhor adequada à situação atual deve ser escolhida." Quando questionado sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance, Golob respondeu: "Geralmente não é a melhor tática excluir certos tópicos antecipadamente. É um tópico difícil, mas eu acho que, neste estágio, todas as opções devem ser discutidas e a melhor adequada à situação atual deve ser escolhida." Até agora, especialmente a Alemanha e os EUA têm mostrado resistência. O Chanceler Olaf Scholz recentemente excluiu a entrega de armas de longo alcance de precisão à Ucrânia no futuro.

06:11 Baerbock Pede a Irã que Pare de Apoiar a RússiaA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu ao Irã que cesse qualquer apoio às ações hostis da Rússia contra a Ucrânia e suspenda o envio de mísseis balísticos e drones. Isso foi comunicado pelo Ministério das Relações Exteriores via plataforma X. Baerbock teve uma discussão com seu colega iraniano, Abbas Araktschi, nas margens da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

06:01 Trump planeja Encontro com ZelenskyO ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sexta-feira em Nova York. O encontro está marcado para ocorrer na Trump Tower em Manhattan, anunciou Trump. Zelensky, que se encontrou com o Presidente Joe Biden na quinta-feira, parece ter estendido sua estadia nos EUA para se encontrar com Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou desejo de se encontrar com Trump, Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris para apresentar sua "estratégia de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Mais detalhes estão disponíveis aqui.

04:25 Harris Oferece Apoio a Zelensky, Advertindo sobre Resultado EleitoralA candidata democrata à Presidência dos EUA, Kamala Harris, prometeu seu apoio inabalável à Ucrânia e emitiu um alerta sobre um resultado eleitoral específico, sem mencionar explicitamente o indivíduo. "Minha compromisso com o povo da Ucrânia permanece inabalável. (...) Eu vou persistir em apoiar a Ucrânia para que eles possam alcançar a vitória nesta guerra e viver em segurança e prosperidade", declarou Harris durante uma visita a Zelensky em Washington. Ela alertou que o fim da guerra não pode ser resolvido sem a participação da Ucrânia. No entanto, nos EUA, alguns defendem isso, tentando obrigar a Ucrânia a ceder grandes partes de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar aos compromissos de segurança com outros países. Harris caracterizou essas propostas como semelhantes às de Putin, sugerindo que elas equivalem a uma rendição.

02:08 Ucrânia Relata Ataques a Oeste de KhersonAs forças russas lançaram ataques recorrentes na localidade de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson, segundo o governador da região, Prokrudin. Isso resultou na morte de uma mulher e no ferimento de outra pessoa, de acordo com relatórios do Telegram.

00:55 Reino Unido Fornecerá mais Sistemas de Artilharia para a UcrâniaO Reino Unido enviará outra remessa de sistemas de artilharia autopropelidos, AS90s, às forças de defesa ucranianas. Dez desses sistemas já foram enviados, com mais seis previstos para serem enviados nas próximas semanas, como anunciou o Ministério da Defesa britânico.

23:33 ONU Luta para Financiar Ajuda para Ucranianos no InvernoA Organização das Nações Unidas reconhece que não possui fundos suficientes para financiar a ajuda às pessoas na Ucrânia durante este inverno. "Nossas organizações estão subfinanciadas para este período", afirmou Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR na Ucrânia. Atualmente, a UNHCR possui apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os deslocados ou afetados pela Ucrânia, em comparação com os 70% financiados no mesmo período do ano passado.

22:13 Biden Anuncia Ajuda Aumentada dos EUA para a UcrâniaO Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a intenção de aumentar sua ajuda à Ucrânia durante o tempo que lhe resta no cargo. Isso fortalecerá o poder de negociação do governo em Kyiv, afirmou antes de se encontrar com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro, e ele pode ser sucedido pela Vice-Presidente Kamala Harris ou pelo republicano Donald Trump, que é esperado para reduzir a envolvimento dos EUA na Ucrânia.

21:34 Ucrânia Prevê Aumento de Atividades Russas Próximas a ZaporizhzhiaDe acordo com os relatórios de inteligência da Ucrânia, as forças russas estão planejando aumentar suas atividades de ataque na região de Zaporizhzhia em breve. "Há uma tendência de intensificação no setor de combate na região de Zaporizhzhia", informou um porta-voz das tropas estacionadas no sul da Ucrânia à televisão nacional. Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques russos, e com nossa inteligência, podemos esperar que esse número aumente, já que detectamos que o inimigo está concentrando unidades de ataque perto de [a localidade] Pryiutne". Além disso, o porta-voz indicou a chegada de veículos blindados leves. "Isso significa que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00 Biden Recebe Zelensky: A Rússia Não VenceráAo início de sua reunião em Washington, o Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu a Zelensky o apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não vai vencer, a Ucrânia vai", disse Biden ao receber Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E nós estaremos ao seu lado durante toda esta jornada." Para obter mais informações, clique aqui.

O bloco europeu pode desempenhar um papel crucial ao fornecer ajuda militar adicional à Ucrânia, alinhando-se com os chamados do Presidente Biden para um apoio global aumentado. Isso poderia ajudar a Ucrânia a manter suas capacidades defensivas e fortalecer sua posição nas negociações com a Rússia.

Dadas as tensões atuais entre a Rússia e o Ocidente, a União Europeia pode considerar a implementação de sanções ou medidas diplomáticas contra a Rússia se a situação piorar. Isso demonstraria solidariedade com a Ucrânia e mostraria o compromisso da UE em defender o direito internacional e promover a paz.

