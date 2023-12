Previsão de que a tempestade tropical Ian atinja a força de categoria 4 enquanto se dirige para a Florida

Ian encontrava-se a cerca de 255 milhas a sul de Kingston, na Jamaica, a partir das 18 horas de sábado, deslocando-se para oeste a 16 mph, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. "Prevê-se um fortalecimento significativo durante os próximos dias", disse o centro.

A previsão mostra Ian "como um grande furacão sobre o Golfo oriental quando se aproxima da costa oeste da Flórida", depois de passar brevemente sobre Cuba com força de furacão ou quase, disse o centro na sexta-feira. Todo o panhandle da Flórida e quase toda a costa oeste do estado podem estar em risco, de acordo com a previsão mais recente do centro de furacões.

Depois de se ter reforçado durante a noite, Ian - anteriormente conhecido como Depressão Tropical Nove - tem ventos máximos sustentados de 45 mph (75 km/h) e prevê-se que atinja o estatuto de furacão nos próximos dois dias, à medida que se aproxima das Ilhas Caimão no início de segunda-feira.

Espera-se então que Ian se intensifique rapidamente e se torne um furacão de categoria 3 antes de chegar ao extremo oeste de Cuba na terça-feira. As condições são extremamente favoráveis para o fortalecimento e a previsão do Centro Nacional de Furacões agora eleva Ian a um furacão de categoria 4 sobre o Golfo do México.

"Uma vez que não se espera que Ian permaneça muito tempo sobre Cuba, espera-se pouco enfraquecimento devido a essa interação com a terra", explicou o centro de furacões.

Na tarde de sábado, os modelos de previsão variam quanto ao local onde Ian poderá atingir a costa da Flórida. O modelo europeu indica a ocorrência de landfall perto de Tampa na manhã de quinta-feira, enquanto o modelo americano indica landfall perto de Pensacola na manhã de sexta-feira. Também continua a haver uma quantidade considerável de incerteza com a trajetória durante o meio da próxima semana.

O trajeto oficial do centro de furacões divide a diferença entre os modelos, mostrando o landfall a norte de Tampa na quinta-feira de manhã.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, expandiu uma ordem de emergência de 24 condados para incluir todo o estado no sábado, citando "condições anteriores, que são projetadas para constituir um grande desastre".

"A Divisão de Gestão de Emergências da Flórida, trabalhando em conjunto com o Centro Nacional de Furacões para avaliar as previsões meteorológicas, determinou que há um risco contínuo de tempestades perigosas, chuvas fortes, inundações repentinas, ventos fortes, mares perigosos e atividade tornádica isolada para a Península da Flórida e partes do Big Bend da Flórida, Norte da Flórida e Nordeste da Flórida ", afirma a ordem.

De acordo com a ordem de emergência a nível estatal, os membros da Guarda Nacional da Flórida serão activados e ficarão de prevenção a aguardar ordens.

No sábado, o Presidente Joe Biden aprovou uma declaração de catástrofe para a tempestade tropical, que se prevê que atinja o estado no final desta semana como furacão.

"A ação do Presidente autoriza o Departamento de Segurança Interna, a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a coordenar todos os esforços de socorro em caso de catástrofe, com o objetivo de aliviar as dificuldades e o sofrimento causados pela emergência à população local", declarou a Casa Branca num comunicado de imprensa.

Ian poderá ser o primeiro grande furacão na Flórida em quatro anos

Se se fortalecer para uma categoria 3 ou superior antes de chegar à Flórida, Ian será o primeiro grande furacão a atingir a Flórida desde o furacão Michael em 2018, que era uma tempestade monstruosa de categoria 5 quando colidiu com o panhandle da Flórida. O Michael também sofreu uma rápida intensificação antes de atingir a costa, um fenómeno que se tornou mais provável à medida que as temperaturas do oceano aquecem devido à crise climática.

Foi emitido um aviso de furacão para Grand Cayman e está em vigor um alerta de tempestade tropical para Little Cayman e Cayman Brac, nas Ilhas Caimão. O alerta de tempestade tropical para a Jamaica foi suspenso.

O governador exortou as pessoas que se encontram na trajetória potencial da tempestade a prepararem-se.

"Esta tempestade tem o potencial de se transformar num grande furacão e encorajamos todos os floridianos a prepararem-se", disse DeSantis num comunicado de imprensa. "Estamos a coordenar com todos os parceiros governamentais estatais e locais para acompanhar os potenciais impactos desta tempestade".

Os meteorologistas apelam à preparação dos residentes

Tem sido um início lento para o que se previa ser uma temporada de furacões acima da média. Apenas uma tempestade atingiu um território dos EUA e nenhum furacão atingiu ou ameaçou os estados contíguos.

Agora, uma semana depois do pico da época de furacões, os trópicos parecem ter acordado e os meteorologistas receiam que as pessoas tenham baixado a guarda.

"Depois de um início lento, a época dos furacões no Atlântico aumentou rapidamente", escreveu no Twitter Phil Klotzbach, investigador da Universidade do Estado do Colorado.

"As pessoas tendem a baixar a guarda e a pensar, oh, sim, estamos fora de perigo", disse Maria Torres, porta-voz do centro de furacões, à CNN. "Mas, na realidade, a temporada continua. Ainda estamos em setembro; ainda temos outubro pela frente. Qualquer coisa que se forme no Atlântico ou nas Caraíbas é algo que temos de continuar a monitorizar de perto".

A temporada de furacões no Atlântico termina a 30 de novembro.

Seja como for, se vive nas Caraíbas, na Florida e noutros estados ao longo da Costa do Golfo, preste atenção às previsões actualizadas deste fim de semana até ao início da próxima semana.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com