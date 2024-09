- Previsão de público nas Noites de Cinema de Dresden em 2025: previsões e estimativas

Os organizadores do Dresden Elbe River Movie Nights estão comemorando o verão de 2024 como um recorde de público. Filmes, concertos e festas ao ar livre atraíram cerca de 231.260 pessoas, incluindo crianças, adolescentes e adultos, para a área de Königsufer, de meados de junho a início de setembro - cerca de 3.000 a mais do que na última temporada. Matthias Pfitzner, CEO, considera isso um testemunho da popularidade do evento, elogiando seu "vibe especial" e o cenário icônico da linha do horizonte da cidade velha de Dresden, com a Frauenkirche, castelo e Ópera Semper. Ele acrescentou: "Apesar de ter cancelado dois concertos devido à doença."

Do "Fever Kaiser" à Comemoração da Democracia

Alguns dos momentos mais destacados do evento incluíram os quatro concertos esgotados do cantor de Schlager Roland Kaiser, conhecido como "Fever Kaiser", onde os presentes escreveram cartas de amor durante a estreia de "Love Letters from Nice" e fizeram compras no bar com marcas antigas da Alemanha Oriental, impulsionados pela exibição do filme "Dois a Um". Uma estreia exclusiva foi o Dia da Democracia, dedicado a fortalecer os valores democráticos e promover a responsabilidade social.

Sido em 2025

A equipe por trás das Noites de Cinema mencionou sua alegria com o sucesso inesperado e planeja tornar a edição de 2025 ainda mais emocionante e espetacular. Eles já anunciaram que Johannes Oerding e Sido se apresentarão no próximo cinema e concerto ao ar livre - embora o concerto do rapper alemão já tenha esgotado.

