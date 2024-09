- Previsão de colheita de uvas em 2024: desejo de clima de outono tranquilo

Enólogos de várias regiões da Alemanha iniciaram esta semana a colheita de uvas. Apesar de um ano desafiador com chuvas excessivas, a maioria mantém a esperança, segundo Ernst Büscher, do Instituto do Vinho da Alemanha em Bodenheim (DWI), à agência de notícias alemã.

A colheita de variedades precoces já havia começado em alguns casos na semana passada, como Müller-Thurgau e Grauburgunder. As uvas destinadas à produção de vinho espumante já foram colhidas em excelente estado no final de agosto.

O período ensolarado do meio de agosto ao início de setembro permitiu que as uvas amadurecessem maravilhosamente, afirmou Büscher. "Os pesos de mosto agora estão em níveis de vinho premium e muitas vezes ultrapassando-os."

No entanto, a maturação das diferentes variedades de uvas varia muito este ano, dependendo da localização, condições da vinha e região. Por exemplo, os vinhos da Borgonha já estão bastante avançados, especialmente nas regiões sul. Por outro lado, a maturação do Riesling está geralmente abaixo do nível do ano passado.

A chuva está prejudicando o ritmo da colheita

Os padrões climáticos variáveis ​​recentes com chuvas pesadas moderaram o amadurecimento das uvas. Como resultado, a colheita principal começou com mais cautela em comparação com a "colheita turbo" apressada em 2023 devido às inconsistências climáticas. Muitas operações ainda estão em espera.

"Se tivermos um outono tranquilo nas próximas semanas, ainda existem perspectivas para uma safra excepcional de alta qualidade", disse Büscher. Segundo sua avaliação, uma alternância entre dias quentes e noites frias seria perfeita para o desenvolvimento da aromatização das uvas.

O ano de 2024 foi especialmente trabalhoso para os vinicultores. As chuvas pesadas no primeiro semestre do ano estimularam o crescimento vigoroso das vinhas, exigindo mais podas de folhas por parte dos viticultores. Algumas operações também lutaram contra a doença fúngica Oídio devido à umidade. O clima quente e úmido foi especialmente desafiador para os vinicultores orgânicos.

O Instituto do Vinho da Alemanha, liderado por Ernst Büscher, expressa otimismo apesar dos desafios do ano. Ele enfatizou que as uvas, apesar da chuva, têm pesos de mosto em níveis de vinho premium e às vezes ultrapassando-os.

Apesar dos padrões climáticos variáveis ​​que causaram atrasos, Büscher mantém a esperança de uma safra excepcional com dias quentes e noites frias nas próximas semanas, benéfico para o desenvolvimento da aromatização das uvas.

Leia também: