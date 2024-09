Previsão de altas altas de água na Saxónia

Na República Checa e Polônia, chuvas intensas causaram enchentes graves. As águas de enchente estão submergindo casas, garagens e ruas, levando à evacuação de duas aldeias na Polônia. A Alemanha também está se preparando para o impacto, com a Saxônia esperando aumentos significativos nos níveis de água. De acordo com o wetter.de, chuvas persistentes são previstas no leste da Alemanha, da Saxônia ao sul da Baviera, com a chuva se movendo em direção aos Alpes mais tarde no dia.

Na Saxônia, espera-se chuva forte que cause enchentes, como ocorreu na Polônia e na República Checa. Os níveis de água do Elba são prováveis de aumentar na Saxônia devido a essa chuva forte. O Centro de Inundações do Estado da Saxônia prevê que o nível de alerta 1 será alcançado na estação de medição de Schöna até a noite de sábado, com Dresden experimentando isso por volta da manhã de domingo. Os níveis de água mais altos nas estações de medição do Elba da Saxônia são esperados para quarta e quinta-feira da semana seguinte.

A urgência em remover escombros da seção desabada da ponte Carolabridge de Dresden é aparente. O tempo está se esgotando, como afirmou o porta-voz do corpo de bombeiros, Michael Klahre, na sexta-feira à noite. Até domingo, o nível de alerta 1 será alcançado em Dresden. Até quarta-feira, o nível 3 pode ser alcançado, e o nível de água do Elba pode subir para seis a sete metros, muito acima do nível normal de dois metros.

Uma empresa especializada está ativamente trabalhando para limpar os escombros. O plano é limpar toda a área da seção da ponte C, exceto a seção que desabou no rio na quarta-feira de manhã, para prevenir danos adicionais da enchente iminente. O trabalho deve ser concluído até domingo à noite.

A chuva forte é uma preocupação nas áreas afetadas, pois está causando o Elba a inchar. A causa é a chuva forte nas bacias hidrográficas do Elba e Moldau na República Checa.

Chuva forte na República Checa

Na Polônia e na República Checa, chuva intensa resultou em enchentes. A agência de notícias CTK relatou que o terceiro nível de alerta de enchente "ameaça" foi emitido para aproximadamente 20 córregos e ribeirões. Chuva repentina causou enchentes em outros lugares. A televisão tcheca publicou 10 imagens da aldeia de Mikulovice perto da fronteira polonesa, mostrando como as águas de enchente invadiram casas, garagens e ruas pela manhã.

"A água desceu dos campos ao redor para a aldeia", informou. O corpo de bombeiros local ofereceu aos moradores a oportunidade de buscar refúgio no ginásio esportivo, mas ninguém aproveitou essa oferta ainda.

Bombeiros têm construído paredes de proteção contra enchentes em Budweis (České Budějovice), na Boêmia do Sul, desde a sexta-feira à noite. Eles estão enchendo sacos de areia ao longo do rio Maltsch e construindo uma barreira pré-fabricada ao longo do rio Moldau. Meteorologistas preveem que os níveis dos rios na República Checa continuarão a subir durante todo o fim de semana. Algumas partes já receberam 50 a 110 litros por metro quadrado desde sexta-feira.

Evacuações na Polônia

A situação é grave no sudoeste da Polônia. O rio Biala Glucholaska transbordou na região de Opole, resultando na evacuação de 400 moradores da aldeia de Glucholazy perto da fronteira com a República Checa. O ministro do Interior, Tomasz Simoniak, visitou o local e compartilhou fotos da operação de resgate no X, afirmando que 100 bombeiros e 60 policiais foram mobilizados. Alguns moradores da aldeia de Morow também tiveram que ser evacuados devido a enchentes do rio Mora. No total, os bombeiros responderam a 400 incidentes na região.

O Instituto Meteorológico prevê mais chuva forte, o que fará com que os níveis de alarme excedam 35 estações de medição de água, como declarado no X.

Na Alemanha, espera-se chuva forte e persistente nas montanhas e nas terras altas orientais. Acima de 1.200 metros, a precipitação pode se transformar em neve, o que ajudará a mitigar os riscos de enchentes ao prender a água. No entanto, aumentos nos níveis de água são esperados no sudeste da Baviera, da bacia hidrográfica do Isar até a Terra do Berchtesgaden e a Floresta da Baviera.

Na Áustria, os meteorologistas preveem chuva significativa e enchentes nos próximos dias, com potenciais deslizamentos de terra. De acordo com o instituto meteorológico estadual Geosphere Austria, algumas áreas da Baixa Áustria e da Alta Áustria podem receber mais de 300 litros de chuva por metro quadrado até terça-feira. Os serviços de emergência estão se preparando para uma grande enchente no Danúbio, semelhante àquela que ocorre a cada 10 a 15 anos. Sistemas móveis de proteção contra enchentes foram instalados e sacos de areia foram enchidos.

Diante da chuva forte na República Checa, avisos semelhantes foram emitidos pelo sistema europeu de alerta de enchentes para os rios Elba e Moldau. O rio Elba, que flui por vários países da União Europeia, deve aumentar significativamente nas áreas afetadas.

Dadas as enchentes na Polônia e na República Checa, a União Europeia tem monitorado de perto os padrões climáticos e as situações de enchentes em seus estados membros para fornecer o apoio e a assistência necessários.

