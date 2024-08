- Previsão: A crise imobiliária termina, mas as taxas de juro apresentam um declínio mínimo

Taxa de hipoteca não devem sofrer reduções significativas, segundo o Commerzbank. Apesar da possibilidade de a Banque Central Europeia baixar as taxas de juro em 1% até o final do verão, como sugerido em análises recentes, essa redução seria menor do que o esperado no mercado financeiro. Isso limitaria a queda potencial das taxas de hipoteca a dez anos. "Essas taxas provavelmente vão flutuar em torno de 3,5% nos próximos meses e até mesmo aumentar ligeiramente na segunda metade de 2025", afirmou o banco.

Em suma, o Commerzbank prevê um aumento nos preços das casas no futuro próximo. "Isso é comum com o aumento dos preços e das rendas", acrescentaram. No entanto, o aumento projetado dos preços para o próximo ano deve ser modesto - apesar da escassez de habitação. Não se espera um novo boom do mercado imobiliário como o anterior à mudança nas taxas de juro. "Para que isso aconteça, as taxas de hipoteca teriam que diminuir drasticamente, o que não esperamos que aconteça nos próximos anos."

Sinais do fim da ajustamento dos preços estão aumentando

Taxas de juro elevadas e custos de construção empurraram o mercado imobiliário alemão para uma situação difícil. Muitas pessoas já não podem mais comprar uma casa. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW), o ano passado testemunhou a maior queda nos preços das propriedades em cerca de 60 anos.

No entanto, vários indicadores sugerem que a situação está chegando ao fim. O Commerzbank cita o aumento da demanda por empréstimos hipotecários, um aumento no número de transações e uma ligeira alta nos preços das propriedades existentes - após uma queda de mais de 12% desde a primavera de 2022. Isso sugere que a ajustamento está terminando mais cedo do que o esperado, de acordo com o Commerzbank. A imobiliária ainda é estimada como "supervalorizada em torno de 5-10%", afirmam os especialistas.

Apesar dos desafios contínuos no mercado imobiliário alemão, a crise parece estar se aliviando. As previsões do Commerzbank indicam que a ajustamento do mercado imobiliário pode terminar mais cedo do que o esperado, principalmente devido ao aumento da demanda por empréstimos hipotecários e ao aumento dos preços das propriedades. No entanto, o aumento dos preços das casas para o próximo ano deve ser modesto, e não se espera um novo boom do mercado imobiliário como antes da mudança nas taxas de juro, uma vez que não se espera uma redução substancial das taxas de hipoteca.

