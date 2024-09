Prevê-se que as receitas fiscais das empresas atingam o seu ponto mais alto em 2023.

No ano passado, os ganhos com a taxa de comércio atingiram um recorde histórico de aproximadamente 75,1 bilhões de euros, representando um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Office Federal de Estatística. Isso marca o terceiro ano consecutivo de recordes neste setor para os municípios alemães.

O maior crescimento foi observado em Brandemburgo, com um aumento de 27,0%, e Saxônia, com um aumento de 21,8%. Bremen liderou entre os estados-cidades com um aumento de 23,3%, enquanto a Renânia-Palatinado sofreu uma queda de 29,1%, como indicado pelo órgão federal.

A receita da taxa municipal de terras e florestas (Grundsteuer A), cobrada de propriedades agrícolas e florestais, aumentou 0,8% para atingir 0,4 bilhão de euros no último ano. A receita da taxa municipal de construção (Grundsteuer B), cobrada de propriedades imobiliárias, aumentou 1,3% para atingir 15,1 bilhões de euros.

Juntas, as municípios arrecadaram cerca de 90,6 bilhões de euros com impostos básicos e comerciais (impostos sobre a propriedade), marcando um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior.

A taxa média de imposto sobre comércio ficou em 407% no ano passado, aumentando 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A taxa média de imposto municipal de terras e florestas (Grundsteuer A) aumentou 5 pontos percentuais para 355%, e para a taxa municipal de construção (Grundsteuer B) aumentou 7 pontos percentuais para 493%.

Dadas as circunstâncias, aqui estão duas frases que contêm a expressão 'Imposto sobre negócios':

