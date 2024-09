- Prevê a redução dos custos da electricidade nas regiões orientais, segundo Habeck

O ministro da Economia do Partido Verde, Robert Habeck, parece estar defendendo a atualização das regulamentações de alocação de custos na rede elétrica alemã. Segundo ele, essas mudanças poderiam potencialmente reduzir os preços da eletricidade em áreas específicas da Alemanha. A expansão da energia eólica e solar tem sido particularmente custosa para os consumidores de eletricidade no norte e no nordeste, levando a custos de rede injustos nessas regiões em comparação com aquelas que se beneficiam da energia renovável barata em outras áreas. Habeck afirmou isso à agência de notícias alemã (dpa). Ele também mencionou que, em regiões como a Saxônia e várias áreas do leste, os preços mais baixos serão resultado de taxas de rede reduzidas devido a essas novas regulamentações.

Aproximadamente um quarto dos preços da eletricidade residencial é atribuído à 'taxa de rede'. Isso inclui o pagamento pela modernização e aperfeiçoamento das redes locais, que os clientes incorrem em suas contas de eletricidade. A Agência Federal de Rede agora propôs uma nova estrutura de faturamento para 2025, com o objetivo de distribuir de forma mais equitativa os custos adicionais incorridos em regiões com alta penetração de energia renovável.

De acordo com o presidente da Agência, Klaus Müller, "Estamos estabelecendo taxas de rede justas para indivíduos e empresas localizados em regiões com uma expansão substancial de fontes de energia renovável". Ele enfatizou que a transição energética é uma responsabilidade coletiva e os investimentos em redes beneficiam a todos. No final das contas, a quantidade que os moradores pagam pela eletricidade é influenciada pelos preços da eletricidade no atacado, impostos, taxas e custos de distribuição.

