- Presença negra elegante com estatura baixa

Após uma edição do Festival de Cinema de Veneza um pouco menos brilhante do que o habitual devido à greve de atores no ano passado, este ano o evento volta a contar com a presença de celebridades de primeira linha. A atriz Nicole Kidman (57), conhecida pelo seu papel no drama sensual "Babygirl", descreveu-o como o seu "projeto mais ousado" até agora. Chegou ao Lido numa tarde de sexta-feira (30 de agosto) e chamou a atenção com um vestido midi de Bottega Veneta muito sexy.

A atriz australiana fez a sua entrada na conferência de imprensa do Grand Hotel Excelsior de barco, acompanhada pelo diretor Halina Reijn (48). Estava vestida com um modelo preto com mangas bufantes que deixava entrever subtilmente, combinado com sandálias brancas de tiras e um par de óculos de sol. O seu cabelo estava penteado num rabo de cavalo volumoso e posou para fotografias com o seu colega de cena Antonio Banderas (64) antes da conferência. Houve também uma sessão de fotografias com todo o elenco antes do evento.

Kidman expressa "nervosismo" antes da exibição

Em "Babygirl", Kidman interpreta o papel de Romy, uma mulher de negócios bem-sucedida que tem um caso com o jovem associado do seu marido (Banderas) (Harris Dickinson, 28). Durante uma interação com a "Vanity Fair", ela partilhou as suas reservas sobre ver o filme em Veneza. "Há uma parte de mim que acha que isto foi feito para ser visto no grande ecrã e partilhado com o público. Não tenho a certeza se tenho a coragem para isso."

De acordo com os relatórios da "The Hollywood Reporter", na conferência de imprensa, Kidman admitiu: "Sinto-me exposta, vulnerável e com medo sempre que o filme é apresentado ao mundo. Mas trabalhar neste filme com estas pessoas foi uma experiência íntima e sensível. Estou um pouco nervosa neste momento, mas também muito orgulhosa de estar num festival como este."

A estreia do filme está marcada para a sexta-feira à noite na Sala Grande em Veneza, com um lançamento nos cinemas dos EUA agendado para dezembro. A estreia alemã está prevista para 16 de janeiro de 2025.

A 81.ª edição do festival de cinema decorre até 7 de setembro.

O personagem de Kidman, Romy, provavelmente chamará a atenção durante a estreia na Sala Grande. Apesar dos seus nervos, Kidman partilhou entusiasticamente: "Tenho uma filha no filme e ela é feroz e ousada, como uma verdadeira estrela de Veneza."

