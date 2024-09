- Prepare-se para assumir responsabilidade, segundo Kretschmer.

O líder principal da Saxônia e candidato à frente do CDU, Michael Kretschmer, acredita que seu partido pode continuar governando o estado, de acordo com as previsões iniciais das eleições. "Não será um passeio no parque", afirmou Kretschmer na reunião eleitoral do CDU. "Mas uma coisa é certa: através de muitas conversas e da determinação de agir por esta terra, é possível estabelecer um governo estável para a Saxônia que coloca a terra em primeiro lugar e avança com humildade.

Quem estiver interessado em participar deve estar preparado para dar o seu melhor. O CDU está pronto para continuar carregando o peso desta terra. 'O acordo de coalizão será todo sobre a terra e seu povo, deixando pouco mais para discutir por um tempo."

Kretschmer expressou sua crença de que o CDU pode manter seu papel de governar a Saxônia após a 'Eleição para o Landtag', afirmando que pode não ser fácil, mas é alcançável com diálogo e determinação. Com o acordo de coalizão focado apenas na terra e seu povo, o CDU está comprometido em continuar carregando as responsabilidades pelo bem-estar da Saxônia.

Leia também: