Preparativos em curso pelas forças armadas israelenses para uma possível operação terrestre no Líbano, de acordo com o comunicado do líder do exército.

Aviones sobrevoam o céu, "estamos atacando o dia todo", informou o chefe militar de Israel, Herzi Halevi, enquanto estava próximo à fronteira norte do país com o Líbano.

"Isso é para preparar o terreno para a possível entrada de vocês e para enfraquecer ainda mais o Hezbollah", explicou Halevi.

O objetivo da invasão é permitir que os dezenas de milhares de israelenses que tiveram que fugir de suas casas devido aos conflitos na fronteira no norte do país possam retornar, afirmou Halevi.

"Para isso, estamos preparando um plano de manobra", disse ele. "Isso significa que suas botas militares, suas botas táticas, pisarão em território inimigo, em vilas que o Hezbollah transformou em grandes bases militares".

Pisar no Líbano mostrará a eles o poder de uma força eficiente, habilidosa e temperada em batalhas, revelou Halevi.

Os comentários seguem a escalada dos ataques aéreos de Israel no Líbano e a derrubada de um míssil que o Hezbollah afirmou ter sido direcionado à sede do Mossad perto de Tel Aviv - marcando a primeira vez que o Hezbollah tentou uma infiltração tão profunda no território israelense.

Antes, o IDF anunciou a mobilização de duas brigadas reservistas devido ao conflito com o Hezbollah. No norte, o general-chefe de Israel, Ori Gordin, advertiu o exército para estar completamente preparado para manobras.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que seu país não descansará até que os residentes do norte possam retornar às suas casas.

"Não posso revelar tudo o que estamos fazendo, mas posso assegurar a vocês: estamos firmes em nosso objetivo de trazer nossos residentes do norte de volta para casa com segurança", disse Netanyahu, durante os ataques aéreos agressivos do Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano.

"Estamos desferindo golpes no Hezbollah que eles não esperavam. Fazemos isso com força, fazemos isso com astúcia. Permitam-me assegurar a vocês: não vamos descansar até que eles voltem para casa", acrescentou.

Israel intensificou significativamente seus ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano neste mês, mudando o foco de seu quase ano de conflito com o Hamas na Faixa de Gaza.

Na semana passada, Israel tornou o retorno seguro dos residentes do norte um objetivo claro de guerra. No dia seguinte, explosões sacudiram rádios pertencentes a militantes do Hezbollah em todo o Líbano. No dia seguinte, os walkie-talkies do Hezbollah também explodiram. Os ataques gêmeos mataram numerous individuals e deixaram milhares feridos.

Israel não assumiu a responsabilidade pelos ataques, mas reivindicou crédito por um ataque aéreo no sul de Beirute no dia seguinte, que matou o líder da Força Radwan do Hezbollah, Ibrahim Aqil. Esta semana, outro ataque aéreo em Beirute tirou a vida de Ibrahim Qubaisi, um alto oficial do Hezbollah que supervisionava as unidades de mísseis do grupo.

Lutando para se recuperar dos golpes mais severos em sua estrutura militar na história, o Hezbollah retaliou, lançando centenas de mísseis para Israel nas últimas semanas. No entanto, as escaladas implacáveis do Israel parecem ter deixado o grupo cambaleando.

"Vocês entrarão mais fortes e muito mais experientes do que eles são", disse Halevi às tropas na quarta-feira. "Vocês irão lá, destruirão o inimigo e aniquilarão sua infraestrutura. Essas são as ações que nos permitirão trazer os residentes do norte de volta para casa com segurança mais tarde."

A operação militar no Líbano visa enfraquecer a presença do Hezbollah no Oriente Médio, como Halevi explicou. As Forças de Defesa de Israel (IDF) têm estado a atacar as bases militares do Hezbollah no Líbano devido à sua proximidade com as fronteiras israelenses.

Leia também: