Preparando um resumo de 27 pontos do debate presidencial Trump-Harris

Aqui estão 27 comentários para decifrar o que aconteceu durante seu confronto em Filadélfia.

Essas declarações deixam de lado alguns pontos de ambos os lados, incluindo afirmações factuais específicas, mas a checagem de fatos da CNN fornece contexto adequado para eles.

Isso é do meio do debate, mas é arguably a linha mais crítica porque este debate diferiu fundamentalmente do entre Trump e o presidente Joe Biden em junho. Esse debate acabou levando Biden a encerrar sua campanha de reeleição. Este deu a Harris a chance de zombar de Trump, rotulá-lo de fraco e irritá-lo de várias maneiras.

Harris acusou repetidamente Trump de mentir. Ela também insistiu que ele retratou falsamente suas posições, como Projeto 2025, um plano de política conservadora proposto por seus aliados, mas supostamente não lido por ele.

Ele estava realmente discutindo o plano de "economia de oportunidades" de Harris, mas essa declaração, cheia de insultos, refletiu o tema de Trump para a noite - ligar Harris a Biden e retratá-la como excessivamente ansiosa para ajustar suas propostas de política.

Outro exemplo ocorreu durante uma conversa sobre tarifas. A administração Biden manteve algumas tarifas da China, mas Harris é contra o plano de Trump de instituir novas tarifas em todos os bens estrangeiros.

Durante um debate acalorado sobre aborto, Trump repetiu a falsa afirmação de que os democratas propõem permitir gravidezes até o nono mês. A resposta de Harris a essa declaração incluiu:

Harris também fez uma esclarecimento sobre os direitos e liberdade do aborto:

Trump tentou argumentar que, ao nomear " gênios" para a Suprema Corte que revogaram Roe v. Wade, ele unificou o país e deu voz de volta aos estados - onde os eleitores, quando dados a oportunidade, geralmente apoiaram os direitos do aborto.

É claro que, em muitos outros estados, os direitos do aborto foram drasticamente limitados. A existência de tais regulamentações variadas indica uma falta de unidade, como ele afirmou.

Trump tentou mais tarde discutir um influxo de migrantes não documentados repetindo uma alegação aparentemente falsa sobre migrantes consumindo cães e gatos em uma cidade em Ohio. O companheiro de chapa de Trump, Sen. JD Vance de Ohio, reconheceu que provavelmente não era preciso. Harris respondeu:

Ela continuou mencionando que vários dos antigos assessores e associados de Trump advertiram contra seu retorno à Casa Branca.

Trump reclamou que muitas das pessoas que trabalharam com ele, mas agora se opõem a ele, como o ex-secretário de Defesa Mark Esper, escreveram livros sobre suas experiências com ele.

Harris foi questionada sobre seu papel na retirada altamente controversa dos EUA do Afeganistão em 2021 e nas mortes de 13 militares dos EUA no portão Abbey Gate fora do aeroporto de Cabul. Em vez de assumir qualquer responsabilidade, ela defendeu a decisão de se retirar:

Trump reconheceu que sua administração negociou com o Talibã para retirar as tropas dos EUA do Afeganistão, mas afirmou que teria lidado com as coisas de maneira diferente do que Biden após negociar um acordo com o Talibã.

Harris ridicularizou a política externa de Trump e chamou-o repetidamente de "fraco". Depois que Trump a acusou de odiar tanto Israel quanto os palestinos, ela declarou:

Ela também acrescentou:

Trump então elogiou Viktor Orban, o autocrata que governa a Hungria e que Trump recebeu em seu resort Mar-a-Lago na Flórida.

O medo que ele inspirou em líderes mundiais, disse Trump, tornou o mundo um lugar mais seguro durante seu mandato.

Em outra troca, Harris convidou as pessoas a comparecer a um comício de Trump, um claro esforço para irritá-lo:

Trump discordou veementemente:

Trump manteve consistentemente que Harris abandonaria a fracking na Pensilvânia e privaria as pessoas de suas armas. Ela insistiu repetidamente que não baniria a fracking e argumentou que os EUA podem apoiar a fracking e combater a mudança climática ao mesmo tempo, algo que sem dúvida irritará os ambientalistas.

Durante uma conversa sobre o Obamacare, ela interrompeu suas próprias observações para fazer essa declaração:

O tópico que Trump continuou a revisitar foi a imigração e sua teoria infundada de que os democratas estão trazendo intencionalmente migrantes aos EUA.

Trump afirmou que os migrantes eram responsáveis por um aumento no crime. Quando um dos moderadores do debate apontou estatísticas do FBI que indicam uma queda geral na criminalidade violenta, Trump declarou que as estatísticas eram fabricadas. Momentos depois, Harris respondeu:

Os problemas legais de Trump não sugerem respeito pela lei, disse ela. Trump argumentou que o sistema de justiça foi manipulado contra ele.

Isso foi uma referência à investigação da Rússia durante o mandato de Trump na Casa Branca, que agora parece ter anos.

Harris defendeu a passagem para uma nova geração e um presidente que constrói pessoas em vez de insultá-las e humilhá-las. No entanto, ela não ficou acima de fazer comentários depreciativos sobre a propriedade de casas:

Trump também se orgulha de sua origem:

Em um segmento separado, Trump declarou que ainda não aceita sua derrota nas eleições de 2020 e, apesar de todas as evidências e seus fracassos nas tentativas legais de contestar os resultados, ele ainda acredita que há evidências de fraude eleitoral. Enquanto não entende por que os indivíduos envolvidos no motim do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 foram alvo de promotores, ele também se sente desligado do levante:

Trump também foi questionado sobre seus recentes comentários de que Harris "se tornou aleatoriamente negra" alguns anos atrás. Um dos moderadores do debate questionou se Trump achava aceitável comentar sobre a identidade racial de seu oponente.

Harris, por outro lado, enfatizou que Trump tem uma história de tentar dividir a nação ao longo das linhas raciais. Ela destacou que ele uma vez defendeu a execução dos Cinco de Central Park - meninos negros e latinos falsamente acusados de estupro nos anos 80 - e que ele uma vez questionou a cidadania do ex-presidente Barack Obama.

Trump insiste na existência de fraude eleitoral apesar da falta de provas concretas para uma conspiração em grande escala. Ele frequentemente menciona como conseguiu os votos de quase 75 milhões de pessoas em 2020, sugerindo que é improvável que tenha perdido.

Mais tarde, Harris voltou às eleições de 2020 e argumentou que a contagem de votos de Trump foi insuficiente.

Esta discussão destacou o papel crucial de Kamala Harris ao questionar as políticas do Presidente Trump, como sua posição sobre aborto e imigração.

