Preparando-se para a vacinação em massa de jovens contra a pólio em Gaza

Na Faixa de Gaza, os planos para uma grande campanha de vacinação contra a pólio estão sendo finalizados, com foco em crianças pequenas. De acordo com os relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as partes envolvidas supostamente fizeram "promessas preliminares sobre tréguas humanitárias específicas da área", que equivalem a cessar-fogo temporários. Esta campanha começa no domingo. Das 6h da manhã até o final da tarde, as vacinações serão realizadas, segundo Rik Peeperkorn, representante da OMS nos territórios ocupados. Um total de 640.000 crianças com menos de dez anos receberão a vacina, necessitando de duas doses administradas quatro semanas após a primeira. Serão estabelecidos aproximadamente 380 centros de imunização, além de 270 equipes móveis em funcionamento. Mais de 2.200 voluntários foram treinados para aplicar a vacina.

O objetivo da OMS é imunizar mais de 90% dessas crianças através desta iniciativa. Uma cobertura tão alta é crucial para deter a propagação do vírus. A pólio é uma doença altamente contagiosa e destrutiva que pode levar à paralisia permanente e até à morte, principalmente em crianças pequenas. Infelizmente, não existe cura para esta doença.

