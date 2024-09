- Preparados para reexaminar as posições, diz ministro da Verdade

Ministra verde do Refugiados do Renânia do Norte-Vestfália, Josie Phillips, destacou a unidade da coalizão CDU e Verde em seus planos para fortalecer as regulamentações de deportação e aumentar os poderes da polícia. "A tragédia em Solingen marca uma mudança significativa para a nossa sociedade, para a nação como um todo, para a política como entidade e até mesmo para esta coalizão, e pessoalmente para mim como ministra", declarou Phillips no parlamento estadual.

Aproximadamente três semanas após a tragédia em Solingen, o governo da coalizão preta-verde no NRW finalizou um plano de segurança abrangente. O presidente do ministério Hendrik Wuest (CDU) apresentou esse plano durante a sessão plenária. O pacote inclui várias medidas, como o aumento dos poderes da polícia e da oficina de proteção constitucional.

Phillips defende soluções ousadas

Os políticos devem ter a coragem, especialmente em tempos desafiadores, de procurar respostas, "mesmo que exija algo de nós", disse o político verde Phillips. É um "sinal positivo e importante" que o governo da coalizão preta-verde permanece unido e coeso. "Reconhecemos as realidades e estamos preparados para rever nossas posições em determinados pontos", enfatizou Phillips.

Phillips destacou seu compromisso com uma sociedade aberta dentro do quadro de um Estado de direito efetivo. No entanto, se pessoas sem o direito de residir na Alemanha frequentemente resistem à deportação, são necessárias contra-medidas em vários níveis. "Indivíduos que representam uma ameaça ao nosso modo de vida, que recorrem à violência e desdenham nossos valores democráticos devem partir."

Além disso, o presidente estadual verde Tim Achtermeyer enfatizou na discussão parlamentar que os valores democráticos e liberais devem ser protegidos coletivamente. Por outro lado, um sistema de asilo funcional é essencial.

A tragédia ocorreu em Solingen quando um homem armado com uma faca matou três pessoas e feriu outras oito em um festival da cidade em 23 de agosto. O suspeito, um sírio de 26 anos, permanece detido. Anteriormente, sua deportação deveria ter sido realizada no ano passado, mas não ocorreu. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

