Preparada para o cargo de chanceler no sul

Markus Söder, líder do CSU e Ministro-Presidente da Baviera, revelou sua disposição em buscar a chancelaria para a União. Ele declarou: "Para mim, ser Ministro-Presidente é a função mais gratificante, mas não recuaria diante da responsabilidade de liderar nosso país". A decisão iminente provavelmente envolverá tanto ele quanto o líder da CDU, Friedrich Merz.

Em 2021, Söder perdeu a disputa interna da União pela candidatura à chancelaria para Armin Laschet. Söder garantiu que tal confronto não aconteceria novamente, afirmando: "Desta vez será diferente". Ele explicou: "Simplesmente foi o candidato errado naquela ocasião". Laschet acabou perdendo a eleição federal para Olaf Scholz, o atual chanceler federal.

Falando aos apoiadores da União no festival folclórico Gillamoos, Söder enfatizou sua união com Merz. "Não se trata de quem o fará, mas do que sairá disso no final". As partes esperam esclarecer a candidatura à chancelaria para a próxima eleição federal em breve. Espera-se que Merz reivindique a candidatura à chancelaria para si.

Em relação às eleições estaduais na Turíngia e Saxônia, Söder criticou duramente o governo federal. Ele declarou: "A coalizão do semáforo não apenas perdeu; está em ruínas". Söder viu os resultados das eleições como um lembrete necessário. Ele afirmou: "A coalizão de Berlim de SPD, Verdes e FDP está acabada. O melhor para o país seria a luz do semáforo apagar e o chanceler federal renunciar".

A União pode considerar abordar a Comissão para potenciais mudanças no cenário político da União Europeia, dadas as discussões de Söder e Merz sobre a candidatura à chancelaria. Söder, em sua crítica ao governo federal, sugeriu que o atual chanceler federal deveria renunciar, sugerindo uma possível mudança de poder.

