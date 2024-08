- Preparação das eleições locais revela preocupação persistente com a emergência climática

Na véspera das eleições em várias regiões do leste alemão, grupos ambientais pressionam os partidos a tomar medidas firmes contra a mudança climática. De acordo com uma carta obtida pela agência de notícias alemã em Berlim, a carta inicia dizendo: "Independentemente de sua ausência na campanha, não é apenas a temperatura social que está alta, mas também a global."

A carta é dirigida a todos os partidos democráticos da Saxônia, Turíngia e Brandemburgo. De acordo com os Sextas-feiras pelo Futuro, essa carta deve ser entregue às divisões estaduais da CDU, SPD, Verdes, FDP, Esquerda e BSW. Os signatários incluem os Sextas-feiras pelo Futuro Alemanha, as divisões locais da organização, a Ajuda Ambiental Alemã e os Cientistas pelo Futuro Leipzig.

Signatários: Somente uma postura prudente em relação à emergência climática

A carta inicia mencionando: "Essa eleição está ocorrendo durante uma onda de calor recorde." As consequências da crise climática já são sentidas nos três estados. "Incêndios florestais na Heide de Lieberose e na Suíça Saxã, níveis de água diminuindo no Spree, no Elba e em toda a Turíngia, uma grave deterioração das florestas nos Montes Metálicos e na Floresta da Turíngia."

Segundo os signatários, a única postura racional em relação à crise climática é: "É real, é causada pelo homem e temos os meios para gerenciá-la efetivamente. Apostar no negacionismo climático durante a campanha eleitoral de 2024, alinhar-se com visões extremistas de direita e provocar hostilidade em relação às medidas de proteção ao clima não é apenas imprudente, mas também desligado da realidade." Caberá aos partidos políticos combater a mudança climática e fomentar a aceitação de soluções.

Os peticionários exigiram uma saída rápida dos combustíveis fósseis e uma expansão rápida das energias renováveis, além de um aumento no transporte público. "A crise climática não diminuirá de ameaça apenas porque os políticos pensam que a mudança climática não é um tema popular durante as campanhas eleitorais."

