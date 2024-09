- Preocupações com a economia mundial persistem na Saxónia de fronteira aberta em meio a incertezas eleitorais

O grupo "Economia para uma Saxônia Aberta" expressa preocupações com a vitória eleitoral do AfD entre os jovens. Robert Czajkowski, porta-voz do conselho, expressou suas preocupações em Dresden, afirmando que o fato de muitos jovens de 18 a 29 anos seguirem figuras populistas que põem em risco a democracia, a lei e o bem-estar é muito preocupante. Ele enfatizou que esses indivíduos terão uma influência significativa no nosso futuro na Saxônia e desempenharão um papel crucial na moldagem do desenvolvimento do estado.

No entanto, a Saxônia conseguiu evitar consequências graves desta vez, já que o AfD não conseguiu alcançar uma maioria de bloqueio no parlamento estadual, o que torna improvável que eles formem um governo ou ocupem um cargo ministerial.

"Alemanha Precisa de uma Renovação"

Nossa economia e sociedade estão passando por uma transformação. Muitos problemas estão envolvidos em ambiguidade, deixando as pessoas se sentindo negligenciadas, e a justificativa para várias decisões permanece incerta, segundo Czajkowski. "Em minha opinião, a Alemanha precisa de uma renovação."

O país está realmente dividido. "A cisão também se estende ao setor empresarial", disse Czajkowski. Ele discutiu indivíduos que se alinham abertamente com os populistas, espectadores passivos e aqueles que apostam na auto-destruição dos populistas. "O passado da Alemanha fornece muitos exemplos e provas desses eventos ocorrendo na realidade", alertou Czajkowski.

