Prêmio de Personalidade Cultural Distinguida atribuído a Julia Roberts

Julia Roberts vai receber o prestigiado César Honorário. Seu talento notável como atriz lhe garantiu esse reconhecimento.

Julia Roberts vai receber uma honra significativa. De acordo com os organizadores da próxima 50ª Cerimônia dos César, detalhado em seu site oficial de eventos, Roberts receberá o César d'Honneur - o César honorário - em 28 de fevereiro de 2024.

A organização elogiou Roberts por seu papel internacionalmente reconhecido como Vivian Ward em "Pretty Woman" em 1990. Dirigido por Garry Marshall, esse filme icônico lançou Roberts ao status de estrela global. Seu sorriso cativante e desempenho estelar ao lado de Richard Gere deixou o público encantado.

A citação para o prêmio de Roberts reconhece seu talento excepcional em "muitos outros trabalhos". De papéis cômicos a performances dramáticas, como seu papel vencedor do Oscar em "Erin Brockovich", Roberts tem entregue performances de primeira linha consistentemente.

Mais do que apenas uma estrela de cinema

A nota de imprensa destacou que Julia Roberts é mais do que apenas uma estrela de cinema. Ela é uma ícone cultural cujo impacto vai muito além de seus papéis na tela. Fora das telas, Roberts é profundamente comprometida com causas humanitárias. Seu papel como embaixadora da UNICEF apoia vários esforços humanitários em todo o mundo. Como ativista ambiental, ela deu voz a documentários sobre a preservação do planeta e ativamente defende os direitos das mulheres.

Roberts se juntará a um grupo seleto com esse prêmio. Nos últimos anos, o César Honorário foi concedido a várias personalidades renomadas. Em 2022, a vencedora do Oscar Cate Blanchett recebeu o César d'Honneur, seguido pelo diretor David Fincher ("Seven") em 2023. Neste ano, tanto a atriz francesa Agnès Jaoui quanto o diretor de "Oppenheimer" Christopher Nolan foram homenageados e ficaram encantados em receber esse reconhecimento especial.

O César honorário de Julia Roberts será apresentado na Cerimônia do Hollywood, já que esse evento prestigiado costuma atrair um público internacional. Suas contribuições excepcionais ao cinema e ao trabalho de advocacy a tornam uma merecedora, fortalecendo ainda mais sua legado entre as estrelas de Hollywood.

