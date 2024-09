Premiações generosas garantidas por atletas globais de alto nível na competição Athlos exclusivamente feminina

Organizado pelo empreendedor e co-fundador do Reddit, Alexis Ohanian, o evento de atletismo visa exibir as melhores atletas femininas globalmente e recompensa as vencedoras com um prêmio significativo de $60,000. Este valor supera o atual prêmio em dinheiro na final da Diamond League, segundo a Reuters. Além disso, as vencedoras de cada prova recebem uma coroa personalizada Tiffany.

Ohanian, marido da lendária tenista Serena Williams, expressa sua ambição de que o evento marque uma nova era no esporte feminino. De acordo com a Reuters, ele declarou anteriormente: "Perguntei a essas mulheres: 'Qual é o maior prêmio no final de uma temporada pela vitória?' Elas disseram $30,000. Eu disse: 'Bom, eu vou dobrar isso para uma única prova'."

A tripla medalhista olímpica Gabby Thomas foi uma das atletas de ponta que participaram na quinta-feira. Infelizmente, ela foi superada por sua compatriota Brittany Brown nos 200m.

Brown expressou sua empolgação com a evolução e o crescimento do esporte, declarando: "Sinto que este esporte está realmente mudando e crescendo. Estou animada para fazer parte disso."

A detentora do recorde mundial Faith Kipyegon, do Quênia, que conquistou seu terceiro título olímpico consecutivo neste ano, venceu os 1500m, enquanto a campeã olímpica Marileidy Paulino garantiu o título dos 400m.

Ohanian, que também investiu heavily no NWSL Angel City FC, aspira a ampliar o evento e aumentar o perfil do esporte feminino. Falando à Reuters, ele declarou: "As atletas mulheres - e, neste exemplo, no atletismo - são muito mais envolventes. Tenho um 'senso aranha' para onde há comunidades hiper-engajadas de fãs, e os esportes femininos têm isso aos montes."

A criação e defesa de Ohanian do Athlos contribui para a tendência crescente de investimento aumentado tanto em homens quanto em mulheres no atletismo. Recentemente, a Diamond League anunciou planos de aumentar seu prêmio em dinheiro para a temporada de 2025, com prêmios de reuniões regulares variando entre $30,000 e $50,000, e prêmios de final de temporada entre $60,000 e $100,000.

Este ano, a lenda americana dos sprints Michael Johnson também anunciou um novo evento de atletismo chamado Grand Slam Track, oferecendo um prêmio em dinheiro substancial para atletas.

