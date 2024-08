Prejuízos significativos infligidos às empresas comerciais devido a agressões

Prejuízos financeiros em alta: Em decorrência de ataques aumentados, empresas alemãs sofreram um prejuízo recorde de 266,6 bilhões de euros em 2023, ultrapassando os prejuízos dos anos anteriores, de acordo com dados apresentados pela Bitkom.

No ano passado, cerca de 81% de todas as empresas relataram ter sofrido ataques cibernéticos, com mais 10% suspeitando terem sido vítimas, de acordo com o relatório da associação digital. Os números para 2023 foram 72% e 8%, respectivamente. Mais de 1000 empresas de vários setores participaram do estudo.

Os ataques cibernéticos levaram a um prejuízo financeiro recorde para as empresas, com um total de 266,6 bilhões de euros em perdas em 2023. O maior prejuízo anterior, de 223,5 bilhões de euros, foi registrado em 2021. A maioria desses ataques, de acordo com a pesquisa, pode ser ligada ao crime organizado. Agências de inteligência estrangeiras foram relatadas por 20% das empresas, um aumento significativo em relação a 2023, quando apenas 7% das empresas relataram tais incidentes.

De acordo com a pesquisa, a China é a principal fonte desses ataques cibernéticos contra a economia alemã. Cerca de 45% das empresas afetadas puderam rastrear pelo menos um ataque até a China, com a Rússia em segundo lugar com 39%. Os ataques de estados europeus orientais fora da UE e da Rússia também testemunharam um aumento significativo, para 32%.

Riscos em Aumento

"Os riscos para a economia alemã estão aumentando. As empresas precisam fortalecer suas medidas de proteção, tanto no digital quanto no mundo físico", disse o presidente da Bitkom, Ralf Wintergerst.

Durante a apresentação do estudo, o vice-presidente da Autoridade Federal de Proteção à Constituição, Sinan Selen, afirmou que os conflitos internacionais e as rivalidades sistêmicas estão influenciando o cenário de cibersegurança. A fronteira entre a espionagem cibernética e o crime cibernético está ficando cada vez mais turva, com os papéis de atores estatais e não estatais se confundindo.

Ameaças Únicas dos Ataques Cibernéticos

De acordo com a Bitkom, os ataques cibernéticos representam uma ameaça única para as empresas. Seis em cada dez empresas agora temem pela sua existência devido aos ataques cibernéticos, em comparação com 52% no ano anterior e 9% em 2021.

Ao mesmo tempo, apenas metade das empresas (53%) acredita estar extremamente preparada para enfrentar ataques cibernéticos. "Em nosso mundo digital e interconectado, a segurança da informação assume um papel especial. A segurança da informação deve ser uma prioridade máxima para todas as empresas. Ao mesmo tempo, devemos fortalecer a cooperação entre as empresas e as agências governamentais para coordenar medidas de proteção e aplicação da lei", disse a associação.

Em face do aumento dos riscos dos ataques cibernéticos, as empresas devem aprimorar suas medidas de segurança digital e física. Esses ataques, que em grande parte originam-se da China e da Rússia, resultaram em perdas financeiras significativas para mais de 1000 empresas na Alemanha, com outros países também contribuindo para o aumento. Outros setores além da indústria de tecnologia também estão enfrentando essas ameaças únicas, levando muitas empresas a temer pela sua existência.

Leia também: