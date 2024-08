Prejuízos significativos infligidos às empresas comerciais devido a agressões

Prejuízos financeiros crescentes: Devido a ataques cibernéticos, empresas alemãs sofreram uma perda estonteante de 266,6 bilhões de euros em 2023, ultrapassando as perdas dos anos anteriores, de acordo com um estudo.

De acordo com a associação digital Bitkom, a frequência de ataques cibernéticos a empresas alemãs aumentou significativamente, com 81% das empresas afetadas no ano passado. Mais 10% suspeitam terem sido alvo, revelou a pesquisa. Em comparação, os números eram 72% e 8% respectivamente em 2023. Mais de 1.000 empresas de vários setores foram pesquisadas para este relatório.

Os ataques mencionados resultaram em uma perda financeira recorde de 266,6 bilhões de euros para as empresas em 2023, ultrapassando o recorde anterior de 223,5 bilhões de euros em 2021. De acordo com o estudo, a maioria desses ataques estava ligada ao crime organizado. Os serviços de inteligência estrangeiros foram citados por 20% das empresas, um aumento significativo em relação aos 7% relatados em 2023.

De acordo com a pesquisa, a China foi identificada como a principal fonte de ataques à economia alemã, com 45% das empresas afetadas rastreando pelo menos um ataque ao país. A Rússia ficou em segundo lugar com 39%, enquanto os ataques dos estados europeus do Leste fora da UE e da Rússia também aumentaram para 32%.

Nível de Ameaça em Ascensão

Ralf Wintergerst, presidente da Bitkom, comentou: "O nível de ameaça à economia alemã está aumentando. As empresas devem intensificar suas medidas de segurança contra ambos os ataques digitais e tradicionais, como escutas ou roubo de documentos".

Sinan Selen, vice-presidente da Autoridade Federal de Proteção à Constituição, acrescentou durante a apresentação do relatório que os conflitos globais e as rivalidades sistêmicas estavam moldando o cenário do ciberespaço. A distinção entre espionagem cibernética e crime cibernético tornou-se cada vez mais turva, com a fronteira entre atores estatais e não estatais se tornando menos clara.

Ameaça Única dos Ataques Cibernéticos

Os ataques cibernéticos representam uma ameaça única à economia, de acordo com a Bitkom. Dois terços das empresas agora se sentem ameaçados por ataques cibernéticos, em comparação com 52% no ano anterior e 9% em 2021.

No entanto, apenas metade (53%) das empresas acredita que sua organização está excepcionalmente bem preparada para enfrentar ataques cibernéticos. "Em um mundo digital e interconectado, a segurança da informação tem uma importância particular. A segurança da informação deve ser uma prioridade para todas as empresas, ao mesmo tempo em que se fortalece a comunicação entre as empresas e as agências governamentais para coordenar medidas de proteção e ações de enforcement", concluiu a associação.

A associação citou o crime organizado como o principal elo por trás da maioria dos ataques cibernéticos, levando à perda financeira recorde. As empresas precisam intensificar suas medidas de segurança contra ataques digitais e tradicionais devido ao aumento do nível de ameaça à economia alemã.

