Prejuízo de julgamento em moscas da fruta devido ao amor

Durante a caça amorosa de moscas-das-frutas femininas, machos da espécie, como revelado por um estudo publicado na "Nature", fazem vista grossa para o mundo ao redor. Eles parecem ignorar potenciais ameaças, como predadores, graças à influência de um neurotransmissor específico.

A frase "o amor é cego" pode ganhar um significado mais tangível em moscas-das-frutas, de acordo com esse estudo liderado pela Universidade de Birmingham, com contribuições de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim e da Charité - Universidade Médica de Berlim.

Ao empregar uma técnica de microscopia especializada, a equipe de pesquisa examinou quais neurônios do cérebro estavam ativos durante o cortejo na mosca-das-frutas (Drosophila). Eles então simulavam uma ameaça usando luz e sombra, imitando a presença de um predador.

Inicialmente, essa ameaça artificial ativava certos neurônios visuais ligados a neurônios controlados pelo neurotransmissor serotonina. Consequentemente, as moscas paravam o cortejo e fugiam. À medida que o cortejo avançava, o neurotransmissor dopamina aumentava, causando a inatividade de importantes vias sensoriais, reduzindo assim a resposta das moscas às ameaças e permitindo que se concentrassem na acasalamento, explica a neurocientista Laurie Cazale-Debat.

Ignorando perigos devido à hormona da felicidade

Em essência, durante estágios avançados de cortejo ou acasalamento, moscas-das-frutas ignoram potenciais perigos e correm riscos sob a influência do neurotransmissor dopamina. A equipe de pesquisa demonstrou o complexo processo de tomada de decisão que ocorre no cérebro da mosca ao pesar chances e riscos, um processo que espelha nossas decisões diárias, de acordo com a pesquisadora principal Carolina Rezaval.

Moscas-das-frutas fazem a escolha entre cortejo e fuga de potenciais ameaças. "A dopamina desempenha um papel fundamental nesse processo de tomada de decisão, mas os níveis de dopamina dependem da proximidade do objetivo", explica Rezaval. A sinalização de dopamina afeta a percepção com base na proximidade do objetivo, permitindo a priorização de comportamentos competitivos, como consta no estudo.

Os seres humanos exibem uma motivação semelhante, acrescenta Lisa Scheunemann da Universidade Livre de Berlim: "Pense em escalar uma montanha e você estiver quase no cume. Se o tempo piorar e as condições se tornarem perigosas, você pode ignorar o perigo devido ao seu desejo de alcançar seu objetivo."

Mesmo em moscas-das-frutas, a perseguição de uma recompensa desejável - aqui, uma fêmea da espécie - leva à ignorância do perigo. O estudo mostrou que os níveis de dopamina aumentam à medida que o cortejo avança e funciona como um filtro sensorial, filtrando distrações e permitindo que o animal se concentre na tarefa próxima ao se aproximar do objetivo, resume Rezaval: "Estamos ansiosos para explorar se esse mecanismo de tomada de decisão é uma característica universal, presente não apenas em moscas-das-frutas, mas também em mamíferos, incluindo humanos."

Outros animais, como os seres humanos, também podem ignorar potenciais perigos devido à influência da hormona da felicidade dopamina, como sugere um estudo sobre moscas-das-frutas. À medida que a proximidade de uma recompensa desejada aumenta, a sinalização de dopamina afeta a percepção e permite a priorização de comportamentos competitivos, o que pode levar à ignorância do perigo.

Durante o cortejo, moscas-das-frutas e possivelmente outros animais ignoram potenciais perigos sob a influência da dopamina, filtrando distrações para se concentrar na tarefa próxima ao se aproximar do objetivo. Esse mecanismo de tomada de decisão, influenciado pela dopamina, pode ser uma característica universal, presente não apenas em moscas-das-frutas, mas também em mamíferos, incluindo humanos.

