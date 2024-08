Ajuda de Emergência para Corona - Prazo final para os pedidos de ajuda para a crise do coronavírus em MV (Maldivas)

O Ministro das Finanças Reinhard Meyer (SPD) instou empresas lentas a apresentarem seus relatórios financeiros para a ajuda de emergência do COVID-19 que receberam. Aproximadamente 10.000 empresas ainda não atenderam à regra de relatar o uso dos fundos fornecidos.

Empresas que não o fizerem até 30 de setembro, quatro anos após o recebimento dos fundos, serão obrigadas a reembolsar a quantia total, incluindo juros acumulados, ameaçou Meyer. Isso se aplica a um total de 88 milhões de euros, com a metade dos casos esperada para reembolso.

Meyer enfatizou que a ajuda federal de emergência do COVID-19 introduzida em março de 2020 foi projetada para cobrir problemas de caixa futuros, não para substituir a renda perdida. Sempre se entendeu que a ajuda de emergência precisaria ser reembolsada se houvesse pagamento excessivo. Os prazos para relatórios foram estendidos várias vezes e 30 de setembro agora marca o prazo final.

De acordo com a instituição de ajuda do estado governante em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, cerca de 40.000 solicitações de ajuda de emergência foram apresentadas em 2020, das quais 36.000 foram aprovadas. No entanto, apenas 9.000 beneficiários haviam apresentado relatórios financeiros até o verão de 2023, e até agosto esse número aumentou para 26.000. Se os reembolsos forem iniciados e os fundos forem devolvidos, eles serão enviados de volta ao governo federal.

Reembolsos em 18.000 instâncias

O diretor da instituição de ajuda do estado, Robert Fankhauser, destacou que a apresentação de relatórios financeiros não é uma tarefa complexa e geralmente pode ser concluída em uma hora. A maioria das empresas lentas são pequenas empresas, que ele aconselhou a procurar ajuda. "Não fazer nada não é vantajoso", disse Fankhauser. Até agora, reembolsos foram solicitados em 18.000 instâncias. Dos 1.307 recursos interpostos, 1.250 foram resolvidos até 15 de agosto. Nenhum recurso foi concedido até agora e nenhum caso foi perdido perante o tribunal administrativo.

