Poweller sugere mais duas reduções nas taxas de juro dos EUA.

A economia americana está indo bem. A inflação está aumentando a uma taxa mais lenta. Esta é uma tendência que o Federal Reserve quer manter, envolvendo a redução gradual das taxas de juros.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, espera duas reduções adicionais nas taxas no valor de 0,5% neste ano. Em uma reunião financeira em Nashville, Tennessee, ele declarou: "No geral, a economia está indo bem; pretendemos utilizar nossas ferramentas para mantê-la assim". No entanto, o Fed não segue um plano fixo. Como Powell colocou, "Tomaremos nossas decisões reunião por reunião". O ex-bancário de investimento nomeado para o conselho do Fed pelo então-presidente Barack Obama em 2012 acrescentou esse comentário.

"Se a economia evoluir como esperado, isso significaria mais duas reduções neste ano", declarou Powell em um painel de discussão. Ele fez alusão a previsões de que a maioria dos banqueiros centrais prevê duas reduções de 0,25% cada. O Comitê de Operações de Mercado Aberto do Fed tem duas reuniões restantes neste ano. "Se a economia evoluir como esperado, a política monetária se deslocará ao longo do tempo para uma posição mais neutra". A próxima reunião do Fed está agendada para 6 e 7 de novembro.

O Fed recentemente reverteu sua alta de taxa e reduziu drasticamente sua taxa de política para uma nova faixa de 4,75% a 5%. O banco central tem mais reduções em mente. De acordo com suas últimas projeções de taxa, a taxa de política pode diminuir em meio ponto percentual neste ano. Após mais reduções, a taxa de fundos federais é projetada para se estabilizar em uma faixa de 2,75% a 3% até 2026.

O Fed busca manter a inflação sob controle sem prejudicar a economia. O banco central monitora de perto as flutuações de preço de uma cesta fixa de bens que reflete o gasto pessoal dos consumidores, conhecido como índice PCE. Este índice aumentou 2,2% em relação ao ano anterior em agosto, aproximando-se da meta do Fed de 2%.

De acordo com o banco central, os indicadores atuais sugerem que a economia está continuando a crescer a um "ritmo sólido". O Fed currently predicts that GDP will grow by 2% in 2024 and maintain that growth rate in the coming years. However, the OECD expects U.S. growth to slow down, but to be cushioned by the loosening of monetary policy. For this year, the organization of industrialized nations forecasts a GDP increase of 2.6% and 1.6% for 2025.

Despite the Fed's plans for rate cuts, Powell acknowledged, "I'm not going to commit to more than what we've announced". Even if the economy performs as expected, the Fed's monetary policy might not adopt a more aggressive stance, as Powell cautioned, "I'm not going to go beyond what we've signaled".

