- Pouparam 1,1 milhão de páginas de livro de cinzas no meio do incêndio Anna Amalia

Um livro de 1613 de Galileu Galilei e uma coleção de canções de amor de 1660 foram parte dos valiosos artefatos culturais que foram destruídos no incêndio de 20 anos na Biblioteca Duquesa Anna Amalia em Weimar. Embora muitos manuscritos tenham sido preservados ou ainda estejam sendo recuperados, aproximadamente 1,1 milhão de páginas de textos danificados, conhecidos como "livros de cinzas", foram restaurados com métodos únicos por especialistas, de acordo com a Klassik Stiftung Weimar. Este esforço de restauração levará à preservação de 1,5 milhão das originais 7 milhões de páginas danificadas.

O desastre ocorreu em 2 de setembro de 2004, quando um incêndio em um cabo iniciou um incêndio catastrófico no edifício da biblioteca da UNESCO. Infelizmente, o teto e vários outros elementos arquitetônicos foram completamente consumidos pelo incêndio. Além disso, o interior Rococó sofreu danos significativos tanto pelo calor quanto pela água. De acordo com a Klassik Stiftung, cerca de 50.000 livros históricos e 35 retratos foram destruídos de forma irreversível.

A renovação do edifício histórico da biblioteca, que também foi monitorada pelo renomado poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), custou um impressionante 12,8 milhões de euros. Em 2007, o então presidente Horst Köhler assistiu à sua reabertura. A proteção contra incêndios foi um componente essencial da reconstrução, com a instalação de um sistema de supressão de incêndios de ponta que, de acordo com a fundação, extingue rapidamente incêndios e minimiza danos a bens culturais, móveis e materiais de construção.

Na noite do desastre, uma corrente humana ajudou os bombeiros e os cidadãos a salvar numerosos livros. Impressionantes 28.000 volumes foram poupados, enquanto outros 118.000 livros sofreram danos tanto pela água quanto pelo fogo. Na época, a estimativa de perdas financeiras da coleção de livros da biblioteca era de 67 milhões de euros.

Até agora, 11,3 milhões de euros foram gastos para substituir as obras perdidas, de acordo com a fundação. Outros 7,8 milhões de euros foram investidos na restauração dos "livros de cinzas". A Klassik Stiftung garantiu fundos tanto do governo federal quanto do estadual para cobrir os custos associados à recuperação dos manuscritos até o final de 2028.

Infelizmente, ainda não se alcançou uma compreensão completa da destruição em alguns aspectos. Ironicamente, a coleção de música das Duquesas Anna Amalia e Maria Pawlowna foi particularmente atingida pelo incêndio. Apesar disso, a fundação afirma que há "perdas claras, ainda não completamente identificadas", uma vez que o grau de dano aos fragmentos recuperados é tão grave que não todos eles foram completamente identificados ainda.

