Potencialmente, Björn Höcke pode ignorar a sua inclusão no Landtag.

Líder da AfD na Turíngia, Björn Höcke, Enfrenta Desafios para Manter Cadeira no Futuro ParlamentoO líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode ter dificuldades para garantir sua cadeira no futuro parlamento estadual. Surpreendentemente, pode ser que seus próprios colegas de partido bem-sucedidos coloquem sua posição em risco. Vários candidatos da AfD concorrendo em circunscrições individuais têm boas chances de garantir um mandato direto. No entanto, Höcke enfrenta forte concorrência do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD obter mais mandatos diretos do que seus segundos votos justificam, ninguém, nem mesmo Höcke no topo, poderá reivindicar uma cadeira através da lista estadual. Em tal cenário, a AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar ao seu assento no parlamento estadual, permitindo que Höcke retivesse seu mandato.

16:48 AfD na Turíngia Planeja Comemorar Sem Atenção da MídiaHá uma alta probabilidade de que não haverá cobertura da mídia da comemoração da eleição da AfD na Turíngia. Classificada como um grupo de extrema-direita pela agência de inteligência interna, o partido tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu isso, levando a partido estadual a excluir todos os meios de comunicação. Um porta-voz do partido citou problemas organizacionais, alegando que não havia espaço suficiente no local para acomodar todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Cerca de um Quarto dos Votos Foram por Correio na SaxôniaPara a eleição que o ministro-presidente da CDU da Saxônia, Michael Kretschmer, chamou de "eleição decisiva" para o estado, aproximadamente um quarto dos eleitores já emitiu seus votos por correio. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação dos eleitores até agora é apenas ligeiramente maior do que em 2019.

15:52 Höcke Vota em Lada - Ramelow com EsposaO líder estadual e candidato principal da AfD da Turíngia, Björn Höcke, depositou seu voto esta manhã. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo todo-terreno de fabricação russa. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt com sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ele tem estado no cargo desde 2014, liderando recentemente um governo de minoria.

15:40 Maior Participação do Eleitorado do que da Última Vez na TuríngiaNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já tinham emitido seus votos às 14h, o que representa um aumento de mais de dois pontos em comparação com a última eleição há cinco anos. O comissário eleitoral do estado espera uma alta participação, excluindo os votos por correio. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019. O comissário espera significativamente mais votos por correio do que em 2019. As seções de votação fecham às 18h em ambos os estados.

15:13 Kretschmer Espera pela Entrada dos Partidos do Trânsito no Parlamento Estadual

14:13 Höcke Sai da Seção de Votação RápidoNa eleição estadual da Turíngia, Höcke, candidato principal da AfD, depositou seu voto por volta do meio-dia. A figura de extrema-direita deixou a seção de votação de Bornhagen rapidamente e recusou-se a interagir com jornalistas no local. Tradicionalmente derrotado pelo candidato da CDU em sua circunscrição natal de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz desta vez. No entanto, ele também enfrenta a ameaça de derrota contra a CDU nesta nova circunscrição.

13:50 Participação do Eleitorado na Turíngia Similar à de 2019 ao Meio-diaNa Turíngia, a participação do eleitorado parece estar em linha com a eleição parlamentar anterior. Segundo o comissário eleitoral do estado, aproximadamente 32% dos eleitores já tinham emitido seus votos nas seções de votação ao meio-dia. Os votos por correio não estão incluídos nestes números. Em 2019, a participação do eleitorado era de 31,2% nesta hora. Parece haver mais interesse na eleição estadual do que nas eleições europeias e locais realizadas neste ano. Em junho, a participação do eleitorado era de 24,3% nesta hora.

13:29 Alta Participação do Eleitorado Esperada na SaxôniaNa eleição estadual da Saxônia, espera-se uma alta participação do eleitorado. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores já tinham emitido seus votos, segundo o Escritório Estadual de Estatísticas em Kamenz. Em 2019, o número era de 26,2% nesta hora. Os votos por correio ainda não estão incluídos nos números preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores exerçam seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. O comissário eleitoral do estado relata que as eleições estão ocorrendo sem interrupções pela manhã.

13:11 von Lucke: Resultado da Eleição Poderia Fraquezar a Coalizão de BerlimOs resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda estão pendentes. O cientista político Albrecht von Lucke sugere em uma entrevista à ntv que, se o SPD não conseguir garantir um assento no parlamento estadual, seria "quase como um terremoto". Ele discute a eleição e suas possíveis implicações.

12:44 Polícia investiga ameaça em seção de votaçãoApós um incidente em uma seção de votação em Gera, a polícia está investigando uma possível ameaça. Um homem usando uma camiseta com o logotipo da AfD entrou na seção para votar pela manhã. O gerente da seção de votação pediu que ele tirasse a camiseta, já que não era permitido exibir propaganda partidária dentro da seção. O homem concordou, mas avisou que poderia retornar insatisfeito com o tratamento recebido ao sair do local. A polícia ouviu seu depoimento e o advertiu. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando vandalismo político ("Höcke é um nazista") perto de seções de votação como casos de danos à propriedade.

12:15 Observatório alerta para informações falsas em circulaçãoA organização de pesquisa Correctiv alerta para uma história falsa recorrente que alega que assinar a cédula oferece proteção contra manipulação de votos. A Comissão Eleitoral Federal confirmou ao Correctiv que "a cédula não deve ser assinada. Assinar a cédula pelo eleitor coloca em risco a privacidade do voto, invalidando a cédula inteira".

11:51 Voigt deseja "relações de maioria estáveis"O candidato principal da CDU da Turíngia, Mario Voigt, já depositou seu voto. Ele expressou a esperança de que "muitos turíngios exerçam seu direito de moldar o futuro de sua região", ao votar em Jena. Ele também expressou o desejo de "relações de maioria estáveis" para permitir que a região volte a progredir.

11:25 Sonneberg relata aumento de ataques de extrema-direitaSonneberg é o primeiro distrito governado por um político da AfD. No entanto, ativistas reclamam de serem alvo de ataques - resultando em vários desistentes. Também é relatado que o número de ataques de extrema-direita dobrou em um ano. Especialistas conectam isso ao administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer se pronuncia na seção de votaçãoO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, chama a eleição estadual de "provavelmente a eleição mais crítica em 34 anos". Na seção de votação em Dresden, ele expressa gratidão a muitas pessoas que "votaram diferente em anos recentes", mas agora optaram pela "força forte no centro moderado", ou seja, a União Saxã. "Essa compreensão contribuirá para uma formação de governo que beneficie esta região", diz Kretschmer. Em pesquisas recentes, seu CDU está em uma disputa apertada com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não é elegível para concorrer"Para o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é "uma celebração da democracia" - apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não defende um governo de minoria e por que dúvida da competência do BSW.

09:59 "Má sensação em relação à história" - crítico histórico da data da eleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939. "Alguém que considerou adequado realizar eleições em 1º de setembro evidentemente não tinha boa sensação em relação à história", disse o diretor do Instituto Alemão para Assuntos Poloneses ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Quanto à AfD, que é classificada como "substancialmente de extrema-direita" em ambos os estados pela proteção constitucional, Loew afirmou: "Isso pode resultar em associações desagradáveis se um partido vencer em Dresden e Erfurt cujo relacionamento com a era nazista é incerto".

09:30 "Eleição crítica": Dados completos sobre a eleição estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de escolher quem ditará a direção política no futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU poderia perder sua posição como a força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere à eleição como "crucial". "Isso é sobre tudo".

09:05 Kretschmer acusa a oposição de "apressar as coisas antes da eleição"Chegou o dia da eleição na Saxônia, e a pergunta é: O primeiro-ministro Michael Kretschmer conseguirá estender a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre a controvérsia dos refugiados, a oposição e a guerra na Ucrânia.

08:24 A AfD poderia pôr em risco a democracia?As pesquisas sugerem: A AfD provavelmente fortalecerá significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso representa um risco para as instituições democráticas, já que um grupo de pesquisa apontou. Uma vez que o estado de direito não é tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 Seções de votação abertas na Turíngia e na Saxônia

Hoje, novos parlamentos estaduais estão sendo escolhidos na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, a AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do primeiro-ministro incumbente Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. Projeções iniciais são esperadas após o fechamento das seções de votação às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também servem como um teste para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para o atual trio de poder compartilhado vermelho-vermelho-verde na Turíngia, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), eles não estão mantendo uma maioria nas pesquisas de opinião pública. Uma possível configuração pós-eleitoral poderia incluir a CDU, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda mantém sua maioria. Kretschmer não descarta a possibilidade de colaborar com a BSW. O Left poderia ser expulso do parlamento da Saxônia. A mesma ameaça paira sobre os Verdes e o FDP na Turíngia.

Em um cenário potencial de coalizão na Turíngia, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) poderia ser convidada a se juntar à coalizão do semáforo liderada pelo Partido da Esquerda, CDU e SPD.

Se a BSW concordar em se juntar à coalizão na Turíngia, eles precisarão encontrar uma maneira de preencher sua cadeira designada no parlamento estadual. Uma vez que seus candidatos não são esperados para garantir mandatos diretos suficientes, eles poderiam considerar preencher a posição com um candidato de outro partido.

Leia também: