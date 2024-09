- Potencialmente a garantir a posição de topo, AfD.

É uma avaliação psicológica significativa antes das eleições nacionais de 2025: Hoje, a Turíngia e a Saxônia escolhem novos parlamentos estaduais. Segundo pesquisas, o AfD pode obter votos record em ambos os estados, cerca de 30%. No entanto, é improvável que eles consigam formar um governo devido à falta de aliados. Uma negociação de coalizão desafiadora é esperada, com a nova aliança liderada por Sahra Wagenknecht pretendendo participar. No Saxônia, o Ministro-Presidente Michael Kretschmer (CDU) tem perspectivas para outro mandato, enquanto na Turíngia, o governador incumbente Bodo Ramelow (Esquerda) enfrenta imitações de Eddie Murphy. Os partidos vermelho, verde e amarelo, SPD, Verdes e FDP, enfrentam um potencial desastre.

Os dois estados alemães do leste juntos abrigam aproximadamente 6,2 milhões de residentes, uma fração mínima dos aproximadamente 84 milhões de indivíduos na Alemanha. Além disso, a cena política em ambos os estados varia: enquanto a CDU governou no Saxônia desde 1990, a Esquerda liderou a administração na Turíngia desde 2014 pela primeira vez. No entanto, essas eleições estão atraindo interesse incomum. Trinta e quatro anos após a reunificação, o descontentamento de muitos alemães do leste com os partidos estabelecidos e a democracia está causando preocupação significativa.

Turíngia à beira de uma transição governamental

Uma campanha intensiva centrada em educação, economia, guerra da Ucrânia e migração. Partidos estabelecidos, associações, igrejas e corporações se mobilizaram contra o aumento do AfD. Apesar de ser rotulado como um partido de extrema direita seguro pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, o AfD é virtualmente um partido popular com quase um terço dos votos. Na Turíngia, o AfD, liderado por seu chairman estadual Björn Höcke, está a caminho de se tornar o primeiro em uma eleição estadual pela primeira vez, segundo as pesquisas.

Uma pesquisa Forsa publicada na sexta-feira mostrou o AfD em 30% na Turíngia. A CDU estava em 22%, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) em 17%. O partido da Esquerda de Ramelow alcançou 14%, seu antigo parceiro de coalizão SPD 7% e os Verdes 4%. Os três partidos formaram anteriormente uma administração minoritária vermelho-verde-vermelho, mas esses números não indicam uma maioria. O candidato da CDU Mario Voigt e a candidata da BSW Katja Wolf ambos buscam o cargo de Ministro-Presidente e podem precisar se unir, possivelmente com o SPD, para encontrar uma maioria sem o AfD.

Ninguém quer colaborar com o AfD no nível estadual, mesmo que eles sejam a força mais forte. Há grande expectativa para ver se o AfD alcança um terço dos assentos na Turíngia, dando-lhes uma espécie de minoria de bloqueio e a capacidade de, por exemplo, obstruir a eleição de juízes.

A coalizão da Saxônia pode estar ao alcance

A Forsa também apresentou os últimos números para a Saxônia na sexta-feira: lá, a CDU estava em 33% dos segundos votos, estreitando ligeiramente o AfD em 31%. A BSW estava em 12%. O SPD estaria novamente representado no parlamento estadual de Dresden com 7%, assim como os Verdes com seis por cento. O FDP, como na Turíngia, estava abaixo do limite de cinco por cento. A Esquerda estava em 3% na pesquisa Forsa, mas poderia potencialmente entrar no parlamento estadual com dois mandatos diretos.

Dadas as resultados das eleições, uma continuação da coalizão CDU, Verde e SPD sob o Ministro-Presidente Kretschmer é possível na Saxônia. Uma coalizão entre a CDU e a BSW também é teoricamente viável. O líder do AfD Tino Chrupalla declarou o objetivo de seu partido: "Queremos assumir responsabilidade governamental". As pesquisas não são profecias, mesmo perto das eleições. A Forsa pesquisou cerca de 1.000 pessoas de 27 a 29 de agosto. O instituto afirmou que a margem de erro era de aproximadamente três pontos percentuais em ambas as direções.

Campanha até o fim

Todos os partidos fizeram campanha pelos votos até a eleição. O Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD), o Vice-Chanceler Robert Habeck (Verdes) e o líder do FDP Christian Lindner tentaram mobilizar eleitores para os três partidos do semáforo. O AfD realizou um comício em Erfurt no sábado à tarde com seu candidato principal Höcke e a co-líder do partido Alice Weidel. Até 3.000 pessoas participaram de um protesto contra o AfD. Em Dresden, vários milhares de pessoas demonstraram no sábado pela solidariedade, diversidade e democracia.

A União Europeia pode expressar preocupação com o potencial impacto do AfD na paisagem política europeia, dada sua previsão de forte desempenho na Turíngia e na Saxônia. Os resultados dessas eleições podem moldar significativamente a dinâmica política dentro dos estados alemães e potencialmente impactar a posição da Alemanha dentro da União Europeia.

