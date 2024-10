Potencial mudança na classificação: A cannabis poderia ser reclassificada como substância menos perigosa.

Nota do Editor: O podcast "Chasing Life with Dr. Sanjay Gupta" mergulha na ciência médica por trás de vários mistérios da vida. Confira os episódios aqui.

(CNN) — A cannabis, conhecida popularmente como maconha, está em uma jornada rumo à reconhecimento legal nos Estados Unidos. Ela pode estar prestes a alcançar uma marca importante: a reclassificação. Esse é o termo técnico para transferi-la para uma categoria menos arriscada, o que diminuiria algumas restrições federais.

A cannabis era amplamente utilizada como medicamento no século 19 e início do século 20. No entanto, seu uso foi basicamente proibido em 1937 com a aprovação da Lei de Imposto sobre Marihuana. Desde 1996, a maconha tornou-se disponível em muitos estados para uso médico ou recreativo por adultos.

No entanto, no nível federal, as coisas são diferentes. Atualmente, a cannabis está na categoria de drogas de Schedule I, de acordo com a Lei de Substâncias Controladas, ao lado de substâncias como heroína e LSD. As drogas de Schedule I são conhecidas por sua alta potencialidade de abuso e falta de uso médico reconhecido. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está considerando transferir a cannabis de uma droga de Schedule I para uma menos restritiva de Schedule III.

O processo de reclassificação da cannabis é complexo. Em 2022, o presidente Biden pediu a mudança, envolvendo a participação de várias agências federais, incluindo a Administração de Controle de Drogas e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Este último departamento descobriu "apoio científico crível" para o uso medicinal da cannabis no tratamento de condições específicas, como dor crônica.

A dra. Staci Gruber, professora associada de psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard em Boston, que se especializa nos efeitos da cannabis no cérebro, acredita em seu potencial uso medicinal.

"Até agora, há bastante evidência sugerindo que, para certas pessoas com certos tipos de dor, certos cannabinoides funcionam relativamente bem", afirmou recentemente em uma conversa com o correspondente médico-chefe da CNN, dr. Sanjay Gupta, em seu podcast, "Chasing Life".

Você pode ouvir o episódio inteiro do podcast aqui.

Então, quais seriam as implicações da reclassificação da cannabis para o cidadão americano médio? A dra. Gruber compartilha cinco pontos-chave sobre a potencial reclassificação da cannabis.

1. Não espere por grandes mudanças no nível do consumidor

A DEA marcou uma audiência pública para 2 de dezembro, que envolverá especialistas e partes interessadas discutindo a mudança proposta.

Caso ocorra a reclassificação, em certa medida, a regulamentação da cannabis ainda pode estar em vigor.

"Uma única letra faz toda a diferença: REclassificação não é DEclassificação", escreveu a dra. Gruber em um e-mail. "Enquanto a reclassificação terá implicações fiscais para a indústria e mudará a carga administrativa para os pesquisadores, provavelmente não terá um impacto significativo nos consumidores e pacientes".

Ela explicou que a cannabis ainda não estará disponível sem receita médica ou em uma loja de conveniência como uma substância de Schedule III.

2. Faça uma pesquisa aprofundada

Seja honesto com você mesmo: assegure-se de entender o que você deseja alcançar com a cannabis/cannabinoides antes de comprar algo.

"Seja honesto com você mesmo: assegure-se de entender o que você deseja alcançar com a cannabis/cannabinoides antes de comprar algo", aconselhou a dra. Gruber, que também é diretora do Núcleo de Neuroimagem Clínica e Cognitiva e do Programa de Descobrimento Neurocientífico de Investigação de Marijuana do Hospital McLean em Belmont, Massachusetts.

Por exemplo, você quer usar cannabis para fins médicos, recreativos ou uma combinação dos dois?

Escolher o produto certo com um objetivo em mente influenciará sua experiência, seja uma vantagem clínica ou um efeito colateral.

3. Verifique e confie

Certifique-se de saber exatamente o que está incluído no produto que você está comprando.

"Compre com cuidado", disse a dra. Gruber. "Saiba o que você está procurando em um produto e confie menos nas etiquetas do produto - peça certificados de análise (COAs) para os produtos em que você está interessado para confirmar exatamente o que está presente no produto e em que quantidade".

Ela sugeriu o uso de análises de laboratórios independentes.

4. A idade importa

Leve em consideração sua idade - ela importa.

"O uso de cannabis carrega riscos mais altos para crianças/adolescentes, especialmente aqueles expostos a maiores quantidades de THC e produtos de alta potência durante o desenvolvimento cerebral crítico", disse ela.

Por outro lado, adultos idosos com metabolismo mais lento também podem ser sensíveis aos produtos de cannabinoide. "Mas muitos adultos experimentam benefícios únicos com os cannabinoides", ela destacou.

Independentemente da idade, o uso de cannabis foi relacionado a potenciais riscos à saúde.

5. Autoconhecimento

Leve em consideração sua história pessoal e médica.

"Cada um de nós é único", disse a dra. Gruber. "As pessoas provavelmente reagirão de forma diferente à cannabis e aos produtos de cannabinoide".

Ela explicou que as respostas individuais dependem de uma variedade de fatores, incluindo os compostos presentes no produto, como o produto é consumido, experiências prévias com cannabinoides, a idade do consumidor, metabolismo, uso de outras substâncias, genética e histórico familiar de certas condições.

Outro fator importante é o uso de medicamentos convencionais. "As interações entre drogas são um problema potencial, já que os cannabinoides, especialmente o CBD, quando usados oralmente, podem influenciar as enzimas do fígado e aumentar ou diminuir os níveis séricos de outros medicamentos", ela disse.

Por fim, a dra. Gruber enfatizou: "Lembre-se de que o uso de cannabis para fins medicinais não se trata de ficar alto ou experimentar alterações. Preste atenção aos níveis de THC e comece seu tratamento aumentando gradualmente".

Esses cinco conselhos devem lançar alguma luz sobre o que a reclassificação da cannabis significa. Não perca o episódio inteiro clicando aqui*. Prepare-se para uma discussão intrigante sobre o funcionamento do cérebro entre dois neurocirurgiões experientes, o dr. Sanjay Gupta da CNN e o dr. Theodore Schwartz do Weill Cornell Medicine em Nova York, no próximo episódio do podcast Chasing Life.

A Jennifer Lai, da CNN Audio, teve uma participação importante nesta reportagem.

A reclassificação da cannabis poderia potencialmente levar a menos restrições federais e uma mudança em seu reconhecimento médico, já que há evidências científicas credíveis que apoiam seu uso no tratamento de condições específicas, como dor crônica. Manter uma boa saúde e bem-estar envolve estar ciente dos potenciais riscos e benefícios do uso da cannabis, como fazer uma pesquisa aprofundada, verificar e confiar no conteúdo do produto, considerar a idade e estar atento à história pessoal e médica.

Leia também: