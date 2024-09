Potencial aumento significativo dos preços dos bilhetes na Alemanha

A partir de 1º de janeiro de 2025, o Germany ticket pode sofrer um aumento significativo de preço. Previsões anteriores sugeriam um aumento modesto de 5 a 10 euros para mantê-lo dentro do orçamento. No entanto, alguns estados federais estão defendendo aumentos muito maiores. Segundo o jornal "Bild", a Baviera propõe uma taxa mensal de pelo menos 64 euros, o que equivale a quase um aumento de 30% em relação aos atuais 49 euros.

Por outro lado, a Schleswig-Holstein vem calculando uma faixa de preço de 59 a 69 euros desde julho, o que representa um aumento potencial de 20 a 40%. Este aumento de preço é impulsionado pelo fato de que a atual subsídio dos estados de três bilhões de euros, dividido igualmente entre o governo federal e os estados, não cobre as despesas. Para manter o preço base de 49 euros, seriam necessários 1,5 milhão de novos assinantes.

Preços mais altos podem levar a mais cancelamentos

Infelizmente, aumentar as taxas não resolverá automaticamente o problema. Pesquisas com clientes revelam que mesmo um aumento de 10%, que equivale a cinco euros a mais, desestimularia 7% dos clientes. De acordo com um relatório do "Spiegel" no início de setembro, um aumento de 20%, ou dez euros a mais, poderia levar até 20% dos assinantes a desistir. Não há cálculos disponíveis ainda para os aumentos propostos pela Baviera (mais 30%) e pela Schleswig-Holstein (mais 40%). Se os aumentos forem excessivos, a cobertura projetada da receita através de cancelamentos em massa pode estar em risco.

De acordo com o "Bild", uma reunião especial dos ministros dos transportes marcada para 23 de setembro decidirá o aumento exato para 2025. Anteriormente, a Associação das Empresas de Transporte Alemãs (VDV) enfatizou que as subsídios só estarão garantidas até 2025. O CEO da VDV, Oliver Wolff, comentou que o financiamento deste valor além de 2026 permanece incerto e não está incluído no planejamento orçamentário federal. Isso sugere que 2025 pode ser o último ano da existência do Germany ticket sem orçamento adequado.

Diante da proposta de taxa mensal mínima de 64 euros da Baviera, alguns titulares de bilhetes podem decidir cancelar seus Germany tickets, o que pode levar a uma significativa perda de assinantes. A cobertura projetada da receita através de cancelamentos em massa pode estar em risco se os aumentos da Baviera e da Schleswig-Holstein provarem ser excessivamente altos.

