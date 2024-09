- Post no Instagram: Swift apoia Harris em sua candidatura eleitoral

Sensação Pop Taylor Swift Fortalece a Campanha de Kamala Harris

Os fãs de Taylor Swift, conhecidos como Swifties, ficaram surpresos quando sua cantora favorita anunciou publicamente seu apoio à candidata democrata à presidência, Kamala Harris, em sua conta do Instagram. O anúncio veio logo após o primeiro debate televisivo entre Harris e o candidato republicano à reeleição, Donald Trump. Inicialmente, o post era exclusivo para a conta do Instagram de Swift, deixando muitos se perguntando se a sensação pop mergulharia na política para apoiar Harris e explorar sua influência considerável entre os jovens americanos.

O post de Swift revelou que ela havia assistido ao debate acalorado entre Harris e Trump. Ela elogiou a aparição na TV como uma excelente oportunidade para entender as posições dos candidatos. Swift então anunciou seu compromisso em votar em Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz, nas eleições próximas. Swift elogiou a estabilidade de Harris, sugerindo que sua liderança afastaria o país do caos.

A Influência de Taylor Swift Vai Além da Música

A influência de Taylor Swift vai além de sucessos musicais e álbuns premiados. Ela tem um impressionante total de 283 milhões de seguidores no Instagram e se orgulha de ser a quinta mulher mais influente do mundo, de acordo com a Forbes. Sua aparição na capa da revista Time como Personalidade do Ano em 2023 reforça ainda mais sua posição no mundo do entretenimento. A fortuna estimada de Swift ultrapassa um bilhão de dólares, e seu relacionamento em 2023 com o astro dos Kansas City Chiefs, Travis Kelce, a mantém nas manchetes.

A base de fãs de Swift inclui 53% dos adultos americanos, o que representa milhões de fãs dedicados. Os Swifties ganham seu nome pela lealdade inabalável a Swift e compartilham muitas semelhanças com sua ídola. A maioria de seus fãs mora em cidades pequenas ou áreas rurais, com uma inclinação para o gênero feminino e a geração millennial. Cerca de três quartos dos apoiadores de Swift são brancos, o que a torna uma figura influente entre um bloco eleitoral significativo.

Harris Poderia se Beneficiar Grandemente com o Apoio de Swift

Harris pode se beneficiar significativamente com o apoio de Swift em sua disputa contra Trump. Swift havia evitado debates políticos até criticar abertamente a candidata conservadora ao Senado, Marsha Blackburn, em 2018. Desde então, ela tem sido mais vocal em suas opiniões políticas, incentivando sua base de fãs a se registrar e votar em massa. Uma dessas chamadas à ação no Instagram em 2023 resultou em mais de 35.000 novos registros de eleitores. Swift também apoiou Joe Biden em 2020, embora seu apoio tenha chegado tarde na temporada eleitoral.

Quando Swift expressa suas opiniões políticas, seus seguidores ouvem. Se Harris explorar essa conexão influente, a defensora da reforma da justiça criminal poderia dar um grande impulso à sua campanha e mudar votos.

O apoio de Swift a Harris poderia potencialmente influenciar as intenções de voto de sua base de fãs massive, muitos dos quais são inclinados aos republicanos devido a suas demografias rurais e millennial. Os republicanos podem precisar abordar a influência de Swift e as preocupações de seus Swifties em suas estratégias de campanha.

Explorando o status de celebridade e a influência política de Swift, Harris poderia alcançar a geração mais jovem e incentivá-la a se envolver no processo político, potencialmente mudando alguns votos republicanos para seu partido.

