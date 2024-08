- Possivelmente o homem alemão mais velho, segundo se relata, morreu aos 114 anos.

A senhora mais velha da Alemanha recentemente se despediu aos 114 anos, em Baden-Württemberg. O neto anunciou esse evento à Agência de Notícias da Alemanha. Segundo ele, sua avó, Charlotte Kretschmann, partiu serenamente em uma noite de terça-feira em sua casa de repouso em Kirchheim unter Teck, ao sul de Stuttgart. Kretschmann fez aniversário em 3 de dezembro de 1909, sendo 17 anos mais velha do que a rainha Elizabeth II e cinco anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Antes dessa notícia, os jornais "Stuttgarter Nachrichten" e "Stuttgarter Zeitung" já haviam cobrido sua história.

Tornando-se uma Sensação das Redes Sociais

Ela não se preocupava muito com a idade, dizendo: "Eu não escolhi isso. Não posso mudá-lo". Achava que qualquer um poderia viver para ver o dia seguinte e não havia necessidade de nenhum esforço especial. Também não se preocupava com a morte, afirmando: "É inútil. Vai acontecer de qualquer maneira e eu não posso fazer nada a respeito". Até alguns anos atrás, Kretschmann vivia independentemente e não estava relacionada ao presidente do governo de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. No entanto, ela se tornou uma sensação nas redes sociais. No Instagram, ela interagia com 14.000 seguidores, compartilhando vislumbres de sua vida diária - desde compras até celebrações de Natal e passeios. Sua última postagem incluiu uma foto dela saboreando um copo de vinho tinto com a legenda: "O que mais alguém poderia pedir? Um delicioso copo de vinho, comida saborosa e família ao redor".

