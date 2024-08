Possível responsável por um crime, originário de Schleswig-Holstein

Aparentemente, nas redondezas de Glücksburg, ao longo do Fiordo de Flensburg, apareceu um animal incomum. O fazendeiro local, que preferiu permanecer anônimo, acredita que sua nova aquisição, chamada Flumo, é uma mistura única de ovelha e cabra - uma espécie de 'schiege'. A pelagem branca com manchas marrons de Flumo é notavelmente semelhante à de Rune, o velho bode que divide um pasto com algumas ovelhas nas proximidades. O bode das ovelhas, por outro lado, tem pelagem escura.

Dag, o fazendeiro, acha que essas semelhanças físicas e características comportamentais sugerem que Flumo pode, de fato, ser um raro 'schiege'. A estrutura da pelagem, os balidos e os barulhos parecidos com os de uma cabra apontam para uma linhagem caprina.

Os animais caprinos, incluindo ovelhas e cabras, compartilham a mesma subfamília, mas seus conjuntos de cromossomos são diferentes. As cabras têm 60 cromossomos enquanto as ovelhas só têm 54. Essa diferença genética torna o cruzamento bastante desafiador.

Um 'schiege' de uma década agitou a Alemanha

Vários anos atrás, um híbrido semelhante fez manchetes em toda a Alemanha quando nasceu em Göttingen. Na época, o falecido cientista animal Prof. Christoph Knorr, da Universidade de Göttingen, acreditava que esse cruzamento fosse extremamente raro. Na época, o 'schiege' de Göttingen era o único exemplo cientificamente comprovado do mundo.

Dag ainda não fez um teste genético, principalmente devido a restrições financeiras. No entanto, ele está intrigado com a possibilidade. Ele já entrou em contato com a Universidade de Göttingen e está disposto a manter Flumo, desde que ele se dê bem com Rune.

O seguinte foi dito por Dag, o fazendeiro: "Estou considerando fazer um teste de DNA de Flumo na Universidade de Göttingen para confirmar sua composição genética, já que isso poderia levar a contribuições significativas para a genética caprina".

Após a notícia sobre Flumo, a Associação de Bem-Estar Animal local sugeriu: "Dado o interesse público e a possível importância científica, defendemos a obtenção de fundos para cobrir os custos do teste de DNA de Flumo, assegurando que esse único 'schiege' seja completamente estudado e entendido".

Leia também: