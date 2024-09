- Possíveis medidas de redução de custos na Volkswagen, incluindo eventuais encerramentos de fábricas e perdas de emprego.

Volkswagen não está descartando a possibilidade de fechar fábricas e demitir trabalhadores como parte de sua estratégia de corte de custos. A empresa declarou após uma reunião de liderança que também está cancelando o acordo anterior de segurança de empregos que protegia os trabalhadores de demissões até 2029.

Conselho de VW: Medidas Adicionais Necessárias

O conselho afirma: As marcas da Volkswagen AG necessitam de uma reestruturação extensiva. "Até mesmo o fechamento de fábricas de veículos e peças não está descartado nessa situação, a menos que medidas imediatas sejam tomadas", eles mencionaram. Além disso, os cortes de empregos planejados anteriormente por meio de aposentadorias antecipadas e pacotes de demissão não são mais suficientes para atingir as economias desejadas.

CEO Oliver Blume: "A indústria automobilística europeia está enfrentando uma situação muito difícil e séria. O clima econômico piorou ainda mais, com novos concorrentes entrando na Europa", ele declarou em um comunicado. "Além disso, a localização alemã está perdendo sua competitividade. Nesse contexto, como empresa, devemos agora tomar medidas decisivas."

O problema: A marca principal da Volkswagen luta com custos altos há anos e fica significativamente atrás de marcas-irmãs como Skoda, Seat e Audi em termos de lucratividade. Um programa de corte de custos lançado em 2023 deveria melhorar os resultados em €10 bilhões até 2026. No entanto, o atual clima industrial sombrio tornou as coisas piores.

Encontrando Quatro Bilhões de Euros

Para alcançar as melhorias desejadas, os custos agora devem ser reduzidos mais do que o inicialmente planejado. De acordo com o "Handelsblatt", isso poderia significar uma economia adicional de €4 bilhões.

As consequências: "Diante disso, a empresa sente-se obrigada a cancelar o acordo de segurança de empregos que tem sido válido desde 1994", o conselho mencionou.

O que o representante dos trabalhadores diz: A presidente do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, anunciou forte resistência em uma edição especial do jornal dos trabalhadores "Mitbestimmen". Os planos são "um ataque aos nossos empregos, locais e acordos coletivos. Isso coloca em perigo a própria VW, e assim, o coração da empresa. Nós nos defenderemos ferozmente contra isso. Não haverá fechamento de fábricas da VW durante meu mandato!" Cavallo declarou.

Maioria no Conselho de Supervisão da VW

Os representantes dos trabalhadores, junto com o estado da Baixa Saxônia, detêm a maioria no Conselho de Supervisão da VW. Para implementar seus planos, o conselho de administração da VW precisa do apoio do conselho de trabalhadores.

O conselho de administração da VW enfatizou que o fechamento de fábricas de veículos e peças não pode ser descartado se medidas imediatas não forem implementadas devido à reestruturação extensiva necessária pelas marcas da Volkswagen AG. Os cortes de empregos planejados anteriormente por meio de aposentadorias antecipadas e pacotes de demissão não são mais suficientes para atingir as economias desejadas, o que requer medidas adicionais de corte de custos.

Leia também: