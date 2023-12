Possibilidade de viagens complicadas durante as férias, com a fusão de duas tempestades que atingem o centro dos EUA

O período de 10 dias de férias que começa no sábado deverá ser o mais movimentado de sempre nos aeroportos dos EUA, de acordo com a previsão de férias de fim de ano da AAA. Ao todo, 115 milhões de americanos deverão viajar pelo menos 50 milhas de casa nesta época festiva. Eis o que muitos deles podem esperar.

Sexta-feira: Viagens complicadas no Oeste

O Oeste é o destinatário não tão sortudo de duas tempestades simultâneas na sexta-feira - uma no Sudoeste e outra no Noroeste - e é a região dos EUA com maior probabilidade de lidar com interrupções nas viagens.

A mesma tempestade que descarregou chuvas torrenciais e inundou partes do sul da Califórnia na quinta-feira irá expandir-se para o sudoeste na sexta-feira. Períodos de chuva intensa aumentarão as preocupações com inundações no Arizona na sexta-feira e em partes do Novo México na sexta-feira à noite.

São possíveis inundações adicionais no sul da Califórnia na sexta-feira, se a chuva persistir.

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo, existe um risco de nível 2 em 4 de precipitação excessiva na sexta-feira para o sul da Califórnia e grande parte do sul do Arizona.

Mais a norte, uma tempestade que chegou ao noroeste do Pacífico no início da manhã de sexta-feira irá atravessar o noroeste durante o dia e empurrar para as Montanhas Rochosas no final da noite de sexta-feira.

É provável que caia mais de meio metro de neve na sexta-feira em partes das Montanhas Cascade de Washington. Isso inclui o popular Stevens Pass, que corta as Cascatas, o que pode paralisar a viagem para os motoristas sem correntes de neve adequadas. A chuva cairá em altitudes mais baixas em todo o Noroeste.

Noutros locais, as condições serão secas e em grande parte calmas para os viajantes em todo o Leste na sexta-feira. Alguma chuva irá estender-se das planícies do sul até ao Midwest de sexta-feira para sábado, mas é improvável a ocorrência de chuvas fortes e inundações.

Sábado e domingo: Tempestuoso, mas recorde de calor para alguns

As duas tempestades perturbadoras que atravessaram o Oeste na sexta-feira combinar-se-ão para formar uma tempestade maior sobre as Montanhas Rochosas no sábado e afetar o centro dos EUA no domingo. As preocupações com as viagens aumentarão no sábado, com a acumulação de neve a cair de Idaho e Montana até ao Colorado e ao Novo México.

Quem se deslocar de carro para visitar os seus entes queridos nas Montanhas Rochosas no sábado deve preparar-se para uma viagem potencialmente longa e com neve. A neve continuará a cair no Wyoming e no Colorado no domingo e expandirá para o Nebraska e para as Dakotas, à medida que a tempestade se aproxima do centro dos EUA.

Será necessário esperar até sábado à noite para que uma mistura de chuva e neve chegue a Denver, antes de mudar totalmente para neve no domingo. Esta neve pode tornar-se numa grande dor de cabeça para os viajantes aéreos de última hora, especialmente os que se dirigem ao Aeroporto Internacional de Denver, o centro mais movimentado da região.

Longe da neve, a chuva estender-se-á das planícies do sul e do vale inferior do Mississippi até ao Midwest no domingo, à medida que a tempestade expande o seu alcance.

Esta chuva poderá ser forte por vezes, especialmente nas zonas mais próximas da Costa do Golfo. Prevê-se um risco de nível 2 em 4 de precipitação excessiva no domingo para mais de nove milhões de pessoas em grande parte do Louisiana e partes do Mississippi, Texas e Arkansas.

As estradas húmidas e o tráfego intenso na véspera de Natal irão provavelmente levar a viagens muito lentas em áreas metropolitanas como Dallas e Kansas City. Em locais como Nova Orleães, onde a chuva é mais intensa, as estradas inundadas farão com que as viagens sejam interrompidas.

A velocidade do vento também aumentará em toda a região central dos Estados Unidos no domingo e, em muitos lugares, haverá brisa com a possibilidade de algumas rajadas de vento mais fortes. É possível que haja atrasos nos voos sempre que essas rajadas de vento mais fortes se tornarem mais frequentes.

Normalmente, uma grande tempestade no centro dos EUA na véspera de Natal significaria neve para uma faixa muito mais extensa da região - mas este ano é diferente.

Temperaturas muito amenas e potencialmente recordes estão previstas para toda a região devido, em parte, à influência do El Niño, um padrão natural do oceano e do clima no Pacífico tropical que influencia o clima em todo o mundo.

Os recordes diários de temperaturas máximas estão em risco no Upper Midwest no sábado e em mais zonas do Midwest e das Planícies na véspera de Natal. O calor recorde deverá prolongar-se até ao dia de Natal no Midwest.

Dia de Natal: Húmido e ameno, não branco

A tempestade do fim de semana vai empurrar-se para leste na segunda-feira e dar início a um dia de Natal ameno e encharcado, desde o Midwest até ao Sudeste.

Tal como no domingo, a chuva mais intensa, que poderá provocar inundações, ficará confinada às zonas próximas da Costa do Golfo na segunda-feira. A chuva mais a norte será por vezes constante, mas é pouco provável que provoque inundações significativas.

Num dos únicos pontos frios da tempestade que restam até segunda-feira, a neve continuará em partes do Nebraska e uma mistura gelada de chuva, neve e granizo poderá afetar partes do Iowa, Minnesota e Wisconsin.

Noutros locais, um dia de Natal seco está reservado para a grande maioria do Oeste e do Nordeste.

Para piorar a situação daqueles que perderam o sonho de um Natal branco, este Natal poderá estabelecer outro recorde de neve sem brilho.

De acordo com a NOAA, apenas 13,2% do território continental dos EUA tinha neve no solo, o que se designa por cobertura de neve, na manhã de sexta-feira. A maior parte desta cobertura de neve encontra-se nas Montanhas Rochosas e nas Cascatas, com alguma nos terrenos elevados do Nordeste.

A queda de neve nas Montanhas Rochosas este fim de semana contribuirá provavelmente para aumentar ligeiramente a percentagem global de cobertura de neve. Mas poderá não ser suficiente para evitar que este ano se registe a menor cobertura de neve no Natal desde 2003, quando 21,2% dos EUA tinham neve no solo.

