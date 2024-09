- Posicional penalidade por situação de reféns envolvendo treinador de vida

Um julgamento contra um auto-proclamado coach de vida está ocorrendo no Tribunal Regional de Mosbach, com acusações de sequestro e estupro agravado. O veredicto pode ser anunciado hoje às 3 PM após os argumentos finais. O tribunal decidiu manter o público em geral fora dos procedimentos.

A principal acusadora, de 38 anos, está sendo processada por convidar várias mulheres para sua casa em Walldürn para um "workshop de crescimento" focado no desenvolvimento pessoal entre 2019 e 2022. De acordo com a acusação, o réu alemão obrigou as vítimas a ceder usando humilhação e violência física intensa, estuprando-as repetidamente.

O irmão de 25 anos do réu principal, também de nacionalidade alemã, também está sendo julgado. Ele é acusado de ajudar no sequestro e estupro agravado, além de outras acusações.

Durante o julgamento abrangente, que começou em fevereiro, tanto os co-acusadores, incluindo a esposa do réu, quanto a acusação pediram ao tribunal que exclua o público. Espera-se que cerca de 20 testemunhas sejam interrogadas. Walldürn fica na área de fronteira de três estados de Baden-Württemberg, Hesse e Baviera.

A acusação alega que o réu principal, durante seus "workshops de crescimento", utilizou humilhação e violência para obrigar as mulheres a ceder, resultando em várias instâncias de estupro agravado, incluindo atos de estupro. O irmão do réu principal é acusado de ajudar nesses atos de estupro e outras acusações relacionadas ao sequestro.

