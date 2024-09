- Portner propõe realizar testes na gangue Nada antes do encontro com Cas.

Através de uma petição apresentada ao Tribunal Regional Superior de Colônia, Nikola Portner busca clareza sobre se a Agência Alemã Antidoping (Nada) tem o direito de recorrer contra sua absolvição no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Apesar de ter testado positivo para substâncias proibidas no final de junho, Portner, goleiro do clube alemão de ponta SC Magdeburg, foi absolvido de todas as acusações pela Bundesliga de Handebol (HBL) em decisão unânime.

Phillip Prietze, porta-voz do Tribunal Regional Superior (OLG), confirmou o registro dessa petição à agência de notícias alemã DPA, com o handball-world sendo o primeiro a noticiar o assunto.

Essa ação legal pode ser realizada por escrito ou oralmente e não afeta as atividades do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Portner apresentou a petição com a ajuda de seu advogado. O Tribunal Regional Superior de Colônia lida com esses casos, já que a sede da Nada fica em Bonn. O clube de Portner recusou-se a comentar a situação, optando por se referir à sua representação legal.

A Nada expressou insatisfação com a decisão da HBL de absolver Portner. "A Nada identifica uma necessidade crítica de revisão e esclarecimento neste caso, que tem importância internacional, e convida o TAS a intervir", eles declararam após o término dos procedimentos.

Teste de Dopagem de Abril

Portner foi encontrado positivo para metanfetamina no final de abril. Apesar de uma investigação extensiva, a HBL manteve sua decisão de absolver Portner, citando razões como a quantidade mínima da substância proibida detectada em seu sistema, tornando impossível estabelecer consumo intencional ou negligente. Portner negou consistentemente qualquer intenção de consumir a substância, enquanto a HBL atribuiu o teste positivo à contaminação acidental.

Portner voltou a jogar competitivamente no final de agosto, participando do Supercopa contra os Füchse Berlin (30:32).

A petição apresentada ao Tribunal Regional Superior de Colônia foi tratada pelo Tribunal Regional Superior de Colônia, já que a sede da Nada fica em Bonn.

