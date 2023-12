Porque é que Stanford vs UConn é o verdadeiro jogo da Final Four a que deve assistir

Um desses treinadores, Mike Krzyzewski, da Duke, tem recebido a maior parte das atenções, mas é na vertente feminina do jogo que está a ocorrer o confronto de titãs do treino.

Tara VanDerveer, dos Stanford Cardinal, vai defrontar Geno Auriemma, dos Connecticut Huskies. Estes dois treinadores lideram as suas equipas num desporto que não sei se muitas pessoas compreendem que é bastante popular e que, na verdade, se tornou estatisticamente mais emocionante na última década.

Caso ainda não tenha ficado claro, VanDerveer e Auriemma são historicamente bons. VanDerveer é treinadora a nível universitário há mais de 40 anos e tem 1.157 vitórias para mostrar. Perdeu apenas 258 jogos, o que significa que as suas equipas ganharam quase 82% dos jogos que treinou.

VanDerveer, de 68 anos, tem sido boa em todas as épocas. Os seus dois primeiros títulos com Stanford foram no início dos anos 90 - e o terceiro foi no ano passado.

Auriemma, que completou 68 anos no mês passado, tem um pouco menos de vitórias (1.148), mas é indiscutivelmente ainda melhor do que VanDerveer. Perdeu apenas 149 jogos em 37 épocas, o que significa que ganhou quase 89% das vezes! As equipas de Auriemma também ganharam um recorde de 11 torneios femininos da NCAA.

E, tal como VanDerveer, Auriemma tem sido bastante consistente. A sua primeira equipa Husky a ganhar um título foi em 1995, enquanto o seu último título foi em 2016.

Alguns podem não reconhecer a grandeza de VanDerveer ou Auriemma porque o desporto feminino não é tradicionalmente reconhecido em alguns círculos como o masculino.

A NCAA, por seu lado, já foi anteriormente chamada a atenção para as disparidades na forma como atribui as amenidades aos seus jogadores masculinos e femininos nos torneios da NCAA. Só este ano é que a NCAA chegou mesmo a atribuir ao torneio feminino o nome de "March Madness", uma medida a que a organização tinha resistido anteriormente.

No entanto, é importante notar que há muitos fãs que já viram como VanDerveer e Auriemma são boas. No ano passado, mais de quatro milhões de pessoas assistiram à conquista do terceiro título de VanDerveer como treinador principal. Foi o jogo do título feminino da NCAA com maior audiência desde 2014.

De facto, numa época em que muitos programas - exceto a NFL - viram as suas audiências diminuir, o basquetebol universitário feminino manteve a sua audiência. As audiências do ano passado foram superiores às do campeonato dos 20 anos anteriores.

Lembre-se também de que este jogo foi transmitido por cabo, o que significa que tinha um grupo menor de público potencial. O campeonato feminino de 2021 foi, de longe, o programa por cabo com maior audiência nessa noite e duplicou facilmente o jogo da semana da MLB realizado na mesma noite.

O campeonato de basquetebol feminino da NCAA teve mais espectadores do que qualquer um dos jogos da Taça Stanley da NHL em 2021, que foi transmitido parcialmente por cabo e parcialmente pela televisão em rede. As audiências foram apenas ligeiramente inferiores às das semifinais do basebol profissional: a série do campeonato da liga.

Talvez parte da razão pela qual o jogo universitário feminino tenha se mantido forte, mesmo com menos pessoas tendo TV a cabo, é que o produto se tornou mais imprevisível. Estatisticamente, é mais provável que as pessoas sintonizem um jogo em que o vencedor não é fácil de prever.

Falei com Neil Paine, do FiveThirtyEight, sobre este fenómeno. O FiveThirtyEight tem uma estatística conhecida como Elo que, essencialmente, avalia a qualidade de uma equipa e, com base no Elo, o grau de favoritismo de uma equipa em relação a outra num jogo.

O que os dados do Elo revelam é que o favorito médio nos jogos do torneio feminino da NCAA tem sido favorecido por menos agora do que em qualquer outro momento da última década. Outra forma de ver isto é que as próprias equipas se tornaram mais equilibradas.

Isto é notável porque uma crítica de longa data ao torneio feminino é que as equipas de topo são muito melhores do que as outras equipas, o que retira a "loucura" do agora chamado torneio March Madness.

Compare-se a parte feminina com o que se passa no escalão masculino. Os favoritos no torneio masculino estão, na verdade, a ser mais favorecidos do que têm sido tradicionalmente, numa média de dados que remonta a 2010. Por outras palavras, os jogos são mais previsíveis.

Por falar em jogos menos previsíveis, basta olhar para Stanford e Connecticut. De acordo com o FiveThirtyEight, Stanford tem 56% de hipóteses de ganhar o jogo. O Connecticut está mesmo ao lado, com 44%.

Deverá ser um bom jogo e é certamente um jogo difícil de prever. De qualquer forma, os espectadores ganham.

